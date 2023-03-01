蔡培慧拚戰南投補選　民進黨盼催出返鄉票

南投立委第二選區補選倒數3天，民進黨今（1）日舉行中常會，會中通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，要黨公職拉票，更要強化「返鄉投票」宣傳，讓黨籍提名候選人蔡培慧能夠順利當選、重返國會。與會人士受訪表示，年輕人「返鄉投票」要有動力，民進黨會推出影片鼓勵回家為家鄉做事，尤其國民黨候選人林明溱當完縣長選立委，又把資源都給兒子，年輕人會對這事情有感，就希望要返鄉投票。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨今日中常會中通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，要各黨公職加強動員黨員投票及拉票，並向各社團、企業及親朋好友拜票，也要強化「返鄉投票」宣傳。
與會人士表示，目前選舉還要最後衝刺，結果應該不會失望，就是繼續努力，所以大家今天中常會就一起想方法，其中雙北「返鄉投票」很重要，也希望檢調要關切地方可能會有賄選。
該人士說，年輕人「返鄉投票」要有動力，民進黨會推出影片鼓勵回家為家鄉做事、改變南投現況，希望南投更好。尤其林明溱當完縣長選立委，又把資源都給兒子，年輕人會對這事情有感，就希望要返鄉投票。
另外，今日中常會中也通過「捐血一袋、救人一命、挽起袖子一起來」活動，由民進黨身先士卒，號召、鼓勵民眾踴躍加入捐血、做公益的行列，由中央黨部組織部及社運部盡速規劃相關公益活動計畫，並請各地方黨部配合辦理。