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蔡培慧拚戰南投補選　民進黨盼催出返鄉票

▲賴清德密集前往南投輔選，期盼南投縣民選擇蔡培慧，「為南投爭一口氣」。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲賴清德密集前往南投輔選，期盼南投縣民選擇蔡培慧，「為南投爭一口氣」。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

南投立委第二選區補選倒數3天，民進黨今（1）日舉行中常會，會中通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，要黨公職拉票，更要強化「返鄉投票」宣傳，讓黨籍提名候選人蔡培慧能夠順利當選、重返國會。與會人士受訪表示，年輕人「返鄉投票」要有動力，民進黨會推出影片鼓勵回家為家鄉做事，尤其國民黨候選人林明溱當完縣長選立委，又把資源都給兒子，年輕人會對這事情有感，就希望要返鄉投票。

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▲蔡培慧今日在立院老同事許智傑、李昆澤陪同下，繼續勤走拜票。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡培慧今日在立院老同事許智傑、李昆澤陪同下，繼續勤走拜票。（圖／蔡培慧辦公室提供）
民進黨今日中常會中通過「3月4日南投立委第二選區補選加強作為」，要各黨公職加強動員黨員投票及拉票，並向各社團、企業及親朋好友拜票，也要強化「返鄉投票」宣傳。

與會人士表示，目前選舉還要最後衝刺，結果應該不會失望，就是繼續努力，所以大家今天中常會就一起想方法，其中雙北「返鄉投票」很重要，也希望檢調要關切地方可能會有賄選。

該人士說，年輕人「返鄉投票」要有動力，民進黨會推出影片鼓勵回家為家鄉做事、改變南投現況，希望南投更好。尤其林明溱當完縣長選立委，又把資源都給兒子，年輕人會對這事情有感，就希望要返鄉投票。  

另外，今日中常會中也通過「捐血一袋、救人一命、挽起袖子一起來」活動，由民進黨身先士卒，號召、鼓勵民眾踴躍加入捐血、做公益的行列，由中央黨部組織部及社運部盡速規劃相關公益活動計畫，並請各地方黨部配合辦理。

▲民進黨青年於台中高鐵站外舉起看板，呼籲南投青年為了家鄉改變再返鄉一次、支持蔡培慧。（圖／民進黨提供）
▲民進黨青年於台中高鐵站外舉起看板，呼籲南投青年為了家鄉改變再返鄉一次、支持蔡培慧。（圖／民進黨提供）
▲民進黨青年部持續深入南投大街小巷，期盼鄉親支持蔡培慧改變南投。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲民進黨青年部持續深入南投大街小巷，期盼鄉親支持蔡培慧改變南投。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）

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