二月新車銷售榜！Model Y海降22萬後　還慘輸Lexus NX

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1.TOYOTA Corolla Cross 2596輛
2.Honda CR-V 1309輛
3.Ford Focus 1228輛
4.TOYOTA Corolla Altis 1003輛
5.Honda HR-V 830輛
6.TOYOTA Yaris 821輛
7.MG HS 693輛
8.Nissan Kicks 553輛
9.Hyundai Tucson 504輛
10.Ford Kuga 396輛
🟡2月台灣進口車市場銷售排行
1. Lexus NX 1442輛
2.TOYOTA RAV4 656輛
3.Lexus RX 524輛
4.Lexus UX 482輛
5.Tesla Model Y 419輛
5.Mazda3 419輛
7.Mazda CX-30 411輛
8.VW TIGUAN 361輛
9.VOLVO XC40 347輛
10.Mazda CX-5 346輛
整體來看，在Toyota部分，除Corolla Cross仍以2596台成績坐穩冠軍外，其他包括國產銷售神車Corolla ALTIS從第二名下滑到第五名，進口休旅的RAV4也受到船期或供貨影響，掛牌數僅656台，列進口車第二名，掛牌數連第一名Lexus NX的一半都不到。
Honda全品牌較上月成長33.5%，其中熱賣的中大型休旅車CR-V以1309台站上國產第二名，就連上個月跌出前十強的跨界休旅HR-V也衝上第五名。而中華車旗下的MG HS在2月繳出693台，其中PHEV插電式油電車型就佔了306台，顯見高CP值的評價休旅仍十分受青睞。
雖然和泰代理的Toyota二月銷售略有下修，不過Lexus全品牌較上月激增74.6%，其中NX就掛牌了1442台，強攻二月進口車銷售冠軍，RX與UX車款也穩坐進口第三及第四名。
至於電動車部分，有別於過年前的爆量演出，Tesla於2月份僅掛牌419輛Model Y及105輛Model 3，顯現台灣特斯拉二月初宣布調降Model Y 18至22萬元策略仍未發威，但據了解三月將會有一波交車潮，將有望再掀起一陣電動車熱潮。