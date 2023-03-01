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二月新車銷售榜！Model Y海降22萬後　還慘輸Lexus NX

▲台灣二月新車銷售報告出爐，上個月出調降18-22萬元的Tesla Model Y以419輛名列進口車第5名。（圖／Tesla提供）
▲台灣二月新車銷售報告出爐，上個月出調降18-22萬元的Tesla Model Y以419輛名列進口車第5名。（圖／Tesla提供）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣二月新車銷售出爐！二月天數少又剛過完農曆春節的買車旺季，掛牌數雖較上月減少5.7%，但整體掛牌數仍比去年同期增加35.2%，來到3萬2819台。國產銷售冠軍仍是Corolla Cross，上個月發表小改款的Focus衝上國產第二，而進口車冠軍Lexus NX，上月初宣布調降的Tesla Model Y則以419輛名列進口第五，降價策略仍未發威。

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🟡2月台灣市場國產車銷售排行
1.TOYOTA Corolla Cross　2596輛
2.Honda CR-V　1309輛
3.Ford Focus　1228輛
4.TOYOTA Corolla Altis　1003輛
5.Honda HR-V　830輛
6.TOYOTA Yaris　821輛
7.MG HS　693輛
8.Nissan Kicks　553輛
9.Hyundai Tucson　504輛
10.Ford Kuga　396輛

🟡2月台灣進口車市場銷售排行
1. Lexus NX 　1442輛
2.TOYOTA RAV4　656輛
3.Lexus RX　524輛
4.Lexus UX　482輛
5.Tesla Model Y　419輛
5.Mazda3　419輛
7.Mazda CX-30　411輛
8.VW TIGUAN　361輛
9.VOLVO XC40　347輛
10.Mazda CX-5　346輛

▲Toyota Corolla Cross仍以2596台銷售成績，坐穩二月車市冠軍寶座。（圖／Toyota提供）
▲Toyota Corolla Cross仍以2596台銷售成績，坐穩二月車市冠軍寶座。（圖／Toyota提供）
整體來看，在Toyota部分，除Corolla Cross仍以2596台成績坐穩冠軍外，其他包括國產銷售神車Corolla ALTIS從第二名下滑到第五名，進口休旅的RAV4也受到船期或供貨影響，掛牌數僅656台，列進口車第二名，掛牌數連第一名Lexus NX的一半都不到。

▲上個月發表小改款的Focus挾新車蜜月期，衝上國產車銷售榜第二名。（圖／Ford提供）
▲上個月發表小改款的Focus挾新車蜜月期，衝上國產車銷售榜第二名。（圖／Ford提供）
Honda全品牌較上月成長33.5%，其中熱賣的中大型休旅車CR-V以1309台站上國產第二名，就連上個月跌出前十強的跨界休旅HR-V也衝上第五名。而中華車旗下的MG HS在2月繳出693台，其中PHEV插電式油電車型就佔了306台，顯見高CP值的評價休旅仍十分受青睞。

▲Lexus全品牌銷售力大爆發，NX以1442輛佳績名列台灣二月進口車銷售冠軍。（圖／Lexus提供）
▲Lexus全品牌銷售力大爆發，NX以1442輛佳績名列台灣二月進口車銷售冠軍。（圖／Lexus提供）
雖然和泰代理的Toyota二月銷售略有下修，不過Lexus全品牌較上月激增74.6%，其中NX就掛牌了1442台，強攻二月進口車銷售冠軍，RX與UX車款也穩坐進口第三及第四名。

至於電動車部分，有別於過年前的爆量演出，Tesla於2月份僅掛牌419輛Model Y及105輛Model 3，顯現台灣特斯拉二月初宣布調降Model Y 18至22萬元策略仍未發威，但據了解三月將會有一波交車潮，將有望再掀起一陣電動車熱潮。

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