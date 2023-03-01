賴清德承諾加速推動疫後政策 下令民進黨製作短影音宣導
民進黨今（1）日舉行中常會，會中邀請行政院副院長鄭文燦以「疫後特別預算專案報告」為題進行專案報告，民進黨主席、副總統賴清德聽取報告後表示，為了減輕民眾的負擔，政府加快程序，期盼可以照顧人民；他也說，好的政策也要有好的宣傳配套，要請黨部相關部門，製作更好理解的圖卡、短影音，讓民眾能踏實的知道政府照顧民眾的政策。
記者黃宣尹／台北報導
賴清德首先表示，謝謝民進黨立法院黨團同志和各政黨的支持，在非常短的時間內三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」；總統蔡英文也在同天簽署公布，行政院會隨後在2月23日通過這項特別預算案，送請立法院審議，期待行政院團隊和朝野黨團一起努力讓預算能夠儘速三讀通過。
賴清德說，受到過去幾年疫情的影響，大家在生活、經濟、企業的經營都非常辛苦，為了減輕民眾的負擔，讓產業、企業能盡快恢復元氣，政府在條例及預算上都是以加快程序、盡快執行，來達到照顧人民為目標。
他說，只有民眾安心、社會安定，台灣才能穩健邁向疫後復甦的道路，讓整體經濟、社會韌性及應變能力達到更好的階段。
賴清德表示，這次的預算內容，除了普發現金之外，還有挹注勞健保基金以及撥補台電、與強化經濟與社會韌性等三大主軸，不但切合台灣當前經濟發展需要，也是行政團隊因應未來全球經濟情勢發展，以及全面性的考量台灣社會各層面需求所提出的方案。
另外，賴清德表示，有好的政策也要有好的宣傳配套。關於這一點，他要請黨部相關部門，製作更好理解的圖卡、短影音等簡易易懂的宣導形式，利用多元的管道來向社會大眾說明，讓政府照顧民眾的政策除了落實，更要讓民眾心裡能踏實的知道。