馬斯克「恩將仇報」轉推病毒起源貼文？中國官媒怒批質問
對於新冠肺炎病毒的起源，日前美國能源部與聯邦調查局（FBI）皆得出「可能源於中國實驗室洩漏」的評估結果，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前就轉發了其中一篇相關討論的文章，遭到中國官媒《環球時報》痛批恩將仇報，還點名批評「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」
國際中心楊智傑／綜合報導
一名自稱獨立公民記者的推特用戶，在貼文中引述美國能源部、FBI得出新冠病毒可能由武漢實驗室外洩的結論，批評美國白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）資助了武漢實驗室，還對美國國會撒謊；馬斯克雖然沒有直接點名中國，但在轉推該則文章後馬斯克附上了「佛奇是透過『生態健康聯盟』（EcoHealth）這個中間組織進行」的評論。
《環球時報》評論痛批馬斯克，其轉載貼文將病毒來源與中國掛鉤，馬斯克參與討論的言論是在「栽贓武漢病毒研究所」，該謠言根本是「敵視中國的政治勢力重新炒作而起」。
這篇環時評論以「馬斯克恩將仇報」為題，指出馬斯克不是第一次發表對於新冠病毒來源的議題，他在去年12月曾多次發文批評佛奇，背後也是「順著美國右翼陰謀論者的邏輯」，並稱馬斯克本人多次表示喜歡中國、稱讚中國政府，其網路上的言行與本人先後矛盾。
中國不僅是特斯拉的第2大市場，特斯拉在上海還擁有一間超級工廠，然而在疫情嚴峻態勢下從上海爆發起演變成全國範圍的抗議後，中國目前正積極尋求外部投資。對此，馬斯克則並未向外媒予以置評。
至於病毒起源「來自武漢實驗室」的說法，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）也僅稱拜登有意查明病毒源頭，但病毒起源依舊存有廣泛的不確定性，政府內部目前尚未達成共識。