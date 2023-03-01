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馬斯克「恩將仇報」轉推病毒起源貼文？中國官媒怒批質問

▲特斯拉執行長馬斯克轉發一篇談及新冠病毒乃武漢實驗室外洩的推文，反遭中國官媒跳腳痛批「恩將仇報」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克轉發一篇談及新冠病毒乃武漢實驗室外洩的推文，反遭中國官媒跳腳痛批「恩將仇報」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

對於新冠肺炎病毒的起源，日前美國能源部與聯邦調查局（FBI）皆得出「可能源於中國實驗室洩漏」的評估結果，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前就轉發了其中一篇相關討論的文章，遭到中國官媒《環球時報》痛批恩將仇報，還點名批評「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」

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一名自稱獨立公民記者的推特用戶，在貼文中引述美國能源部、FBI得出新冠病毒可能由武漢實驗室外洩的結論，批評美國白宮首席醫學顧問佛奇（Anthony Fauci）資助了武漢實驗室，還對美國國會撒謊；馬斯克雖然沒有直接點名中國，但在轉推該則文章後馬斯克附上了「佛奇是透過『生態健康聯盟』（EcoHealth）這個中間組織進行」的評論。

《環球時報》評論痛批馬斯克，其轉載貼文將病毒來源與中國掛鉤，馬斯克參與討論的言論是在「栽贓武漢病毒研究所」，該謠言根本是「敵視中國的政治勢力重新炒作而起」。

這篇環時評論以「馬斯克恩將仇報」為題，指出馬斯克不是第一次發表對於新冠病毒來源的議題，他在去年12月曾多次發文批評佛奇，背後也是「順著美國右翼陰謀論者的邏輯」，並稱馬斯克本人多次表示喜歡中國、稱讚中國政府，其網路上的言行與本人先後矛盾。

中國不僅是特斯拉的第2大市場，特斯拉在上海還擁有一間超級工廠，然而在疫情嚴峻態勢下從上海爆發起演變成全國範圍的抗議後，中國目前正積極尋求外部投資。對此，馬斯克則並未向外媒予以置評。

至於病毒起源「來自武漢實驗室」的說法，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）也僅稱拜登有意查明病毒源頭，但病毒起源依舊存有廣泛的不確定性，政府內部目前尚未達成共識。

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