勞工注意！新制勞退虧多少　明起「個人專戶」4方法可查

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勞動部說明，勞退個人專戶有累積本金及收益2部分，本金是歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少，至於收益係歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。
勞動部強調，新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，111年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，惟以長期績效觀察，近10年多（102年至112年1月）平均投資報酬率為4.26%，長期投資績效仍屬穩健。
勞動部說，112年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效回升953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩，請勞工朋友放心。
4管道查個人收益分配情形
2022年新制勞退基金虧損的金額為2280.3億元，以目前新制勞退有效帳戶約1225萬名勞工來看，平均每位勞工收益減少1.86萬元，但個別勞工退休金繳納的期間、金額皆不相同，貢獻度也有差異，因此獲分配不同的虧損額度。
勞工明天起能自勞工退休金個人專戶，查詢收益分配金額。
1、登入勞保局e化服務系統查詢：勞工可以使用自然人憑證（插卡）或健保卡卡號加戶口名簿戶號（免插卡）上勞保局網站「e化服務系統」查詢。
2、至勞保局臨櫃辦理：勞工本人持身分證或其他附照片可辨識身分的證件正本，到勞保局總局或各地辦事處櫃台查詢分配收益。
3、勞動保障卡：勞工須至勞保局委託的5家金融機構（土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行）申請勞動保障卡，並至該發卡銀行ATM查詢，或者於發卡銀行的網路ATM進入勞保局e化服務系統，查詢勞退個人專戶資料。
4、郵政金融卡：需填寫勞保局資料查詢服務同意書後，以郵政金融卡到郵局的實體ATM查詢。