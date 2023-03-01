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勞工注意！新制勞退虧多少　明起「個人專戶」4方法可查

▲勞動部今（1）日指出，新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明天揭示於勞退「個人專戶」，勞工可透過4管道查詢。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.03）
▲勞動部今（1）日指出，新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明天揭示於勞退「個人專戶」，勞工可透過4管道查詢。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.03）

記者李琦瑋／台北報導

勞動部今（1）日指出，新制勞退基金111年度的運用收益分配，將於明天揭示於勞退「個人專戶」，勞工可透過4管道查詢。勞動部表示，雖去年因全球金融市場波動，致基金運用收益為負數，但專戶裡所累積的提繳本金不會受基金運用情形影響，且累積收益於勞工領取退休金時，有2年定存的收益保證，勞工退休金權益絕對受到保障。

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去年新制勞退基金收益數為負2280.3億元，收益率為負6.67%，勞動部指出，勞退個人專戶111年度收益分配雖為負數，該負數只是呈現當年度基金運用結果。

勞動部說明，勞退個人專戶有累積本金及收益2部分，本金是歷年提繳的退休金，不會因為基金運用虧損而減少，至於收益係歷年依勞動基金運用局投資的實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積的收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益。

勞動部強調，新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，111年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，惟以長期績效觀察，近10年多（102年至112年1月）平均投資報酬率為4.26%，長期投資績效仍屬穩健。

勞動部說，112年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效回升953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩，請勞工朋友放心。

4管道查個人收益分配情形

2022年新制勞退基金虧損的金額為2280.3億元，以目前新制勞退有效帳戶約1225萬名勞工來看，平均每位勞工收益減少1.86萬元，但個別勞工退休金繳納的期間、金額皆不相同，貢獻度也有差異，因此獲分配不同的虧損額度。

勞工明天起能自勞工退休金個人專戶，查詢收益分配金額。

1、登入勞保局e化服務系統查詢：勞工可以使用自然人憑證（插卡）或健保卡卡號加戶口名簿戶號（免插卡）上勞保局網站「e化服務系統」查詢。

2、至勞保局臨櫃辦理：勞工本人持身分證或其他附照片可辨識身分的證件正本，到勞保局總局或各地辦事處櫃台查詢分配收益。

3、勞動保障卡：勞工須至勞保局委託的5家金融機構（土地銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、台新銀行、第一銀行）申請勞動保障卡，並至該發卡銀行ATM查詢，或者於發卡銀行的網路ATM進入勞保局e化服務系統，查詢勞退個人專戶資料。

4、郵政金融卡：需填寫勞保局資料查詢服務同意書後，以郵政金融卡到郵局的實體ATM查詢。

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