韓娛樂圈逃漏稅連環爆！金泰希遭列名單 經紀公司急澄清
繼南韓影帝李秉憲（又譯：李炳憲）、權相佑28日傳出繳納追徵金後，今（29）日擁有零負評形象的甜美女星金泰希（又譯：金泰熙），也被爆出涉嫌逃漏稅，不過經紀公司也趕在第一時間澄清，只是誤會一場，該繳的稅金早已全數繳清。
娛樂中心/綜合報導
綜合韓媒報導，韓國男星Rain（本名：鄭智薰）的妻子金泰希，近日被南韓國稅局盯上，案例與李秉憲類似，疑似利用公司名義買房，達到節稅效果。報導也指出，金泰希曾於2018年在龍山區買下一棟42億韓元（約1億多台幣）高級公寓，但在2021年卻變成「Lua Asset」公司的地址，也就是金泰希姊姊成立的經紀公司前身「Lua娛樂」。
不過，金泰希隸屬的經紀公司StoryJCompany緊急澄清，金泰希本人確實遭到稅務調查，他們進一步解釋，補繳稅額的原因是來自於廣告代言費延遲付款，剛好時間點是金泰希與前東家的交接時間點，目前稅務早在過去幾年付清，因此不存在逃漏稅問題。
目前南韓國稅局，正針對娛樂圈、網紅界、運動圈等高人氣且對社會影響力極大的公眾人物進行稅務調查，據悉，名單上的84人，各個身價不菲，大多都擁有上億元的豪宅，包含知名漫畫《女神降臨》作者貓咪，以及南韓影帝李秉憲、權相佑都被點名，不過以上3人都已經在第一時間澄清與說明。（編輯：詹鎰睿）