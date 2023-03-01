2月新車掛牌3.28萬輛　創24年來同期新高

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根據監理所資料，2月單月新車掛牌數3萬2819輛，較去年同期增加35%，月減5.7%，累計前2月新車掛牌數6萬7607輛，較去年同期增加4.2%。
車商表示，2月進口車新車掛牌有1萬4983輛，占有率45.7%；其中高級車總掛牌數8005輛，年增52.4%。今年累計至2月共計掛牌1萬5886輛，年成長8.4%，逐步回復高級車市場銷售水準。
和泰汽車旗下TOYOTA及LEXUS兩大品牌，2月領牌台數為1萬888輛，年增11%，市占率33.2%，持續穩居國內市場龍頭。其中，TOYOTA掛牌8018輛、市占24.4%，LEXUS掛牌2870輛，年增58.3%。
和泰汽車表示，TOYOTA品牌旗下冠軍車款COROLLA CROSS在2月持續熱銷2596輛，持續稱霸全車種銷售冠軍。
2月前10大品牌依序為TOYOTA、LEXUS、HONDA、BENZ、FORD、HYUNDAI、CMC、MITSUBISHI、NISSAN、MAZDA。其中HYUNDAI年增71.4%最顯著，相較1月分，則由MAZDA月增228.4%最突出，其餘包括TOYOTA、BENZ、FORD、CMC及NISSAN都呈現月衰退。
展望3月，車商表示，隨著消費信心回升，以及政府多項老車汰舊換新購車補助的刺激下，預估3月車市可望進一步擴大，全月總市場預估為4萬輛，較去年同期小增1%。（編輯：黃國倫）1120301