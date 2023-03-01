初春賞花揪團喝！「櫻浪啤酒」粉嫩登場 還有酸甜洛神花
時序邁入初春，賞櫻花的季節來臨！臺虎精釀也應景推出9.99%「櫻浪」與「洛神在在」兩款新品，一款粉嫩淡雅的櫻花甜香，另一款則是如初戀般酸甜的洛神花，兩款花香馥郁的酒款，帶你用味蕾賞花。同時，也可以把握草莓季尾聲，在白色情人節選擇HOROYOI微醉「雪戀草莓」、金色三麥「3D草莓啤酒」，酸酸甜甜的滋味相當適合戀人對飲！
記者鍾怡婷/綜合報導
臺虎以高濃度、低酒感著稱的 9.99% 系列全新酒款「櫻浪」，以嬌嫩粉色為主視覺，罐身上強勁的浪頭與飛舞的櫻花花辮，釀造過程添加「鹽漬櫻花」搭配荔枝、石榴、草莓等多汁水果，清甜柔雅的櫻花香氣下，有著看似無害的飽滿花果香，隱藏著讓人深陷的 9.99% 高酒精度暗湧，不自覺多喝幾口，下一秒就被洶猛的櫻浪捲到天翻地覆！
花季當然不只有櫻花！臺虎在地臺灣味系列，本次也全新推出以洛神花、仙楂、芫荽子，各種臺到不要不要的島國農產品，釀出濃郁回甘、洛神花香繞樑不散的「洛神在在」！不論人生多難、生活多煩，先來一大口「洛神在在」，以酸爽甘甜的洛神花，進入微醺飄然境界，老神在在笑看紅塵！花都開好了，櫻浪與洛神在在將自3月4日起於全臺通路開賣。
同時花季到來前，也別忘了把握草莓季節的尾聲，先囤一波草莓啤酒，包括HOROYOI微醉「雪戀草莓」，由日本團隊研發，台灣限定上市，撲鼻而來的草莓香氣和入口後的酸甜氣泡，相當適合白色情人節開喝，別忘了把握機會品嚐的還有，SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」，以完熟草莓釀出飽滿果實酸香，濃郁絲滑的酒體喝得到剛剛好的甜蜜，季節限定酒款售完為止，草莓季錯過就要再等明年冬天了！