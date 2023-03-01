朱立倫轟《全動法》 黃偉哲：勿惡意阻國軍自我防衛努力
國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》，國民黨主席朱立倫今（1）日表示，草案中對言論自由的箝制，以及準備動員16歲以上不分男女學生，引起全民最大擔憂，對此行政院反駁，修法指進入緊急命令狀態的非常時期法制，相關依法規定的必要管制措施，僅適用於「實施動員時期」。台南市長黃偉哲認為，中國若要對台動武，不可能區分性別和年紀，台南空軍基地每日從早到晚都有國軍戰機起飛監控擾台共機，「歡迎朱主席到台南實地體驗，不要惡意阻擾台灣自我防衛的努力。」
記者陳威叡／台北報導
國防部日前預告修正《全民防衛動員準備法》，而有外界稱此修法意圖「動員學生參戰」、「使學生製造武器」，朱立倫也批評稱，此舉讓不分男女的學生，都需要面對戰爭可能的危害。
對此黃偉哲表示，中國若要對台動武，不可能區分性別和年紀，台南空軍基地每日從早到晚都有國軍戰機起飛監控擾台共機，「歡迎朱主席到台南實地體驗。」
黃偉哲表示，沒有人希望面對戰爭，但是長期以來一直讓台灣面臨戰爭威脅的是中國；面對中國的恐嚇，台灣唯有提升戰備能力，以及深化全民國防，才能夠從軍事設備的硬體面到心理建設的軟體面都充分做好準備。
黃偉哲說，台南幾乎每天都能聽到國軍戰機起降，有時候一天還好幾次，既是日常操演，更多是因應共機擾台，根據國防部資訊，從2月28日到3月1日，就有25架次共機擾台，其中19架次進入西南空域，顯見台南在台灣的空防地位是重中之重。
黃偉哲強調，這種台南的日常，相信作為台南女婿的朱主席應該深有所感，希望下次朱主席到台南時，能夠多用點心思感受中國對台灣的威脅，「不要惡意阻擾台灣自我防衛的努力。」