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南部水情吃緊！高雄地區自8日起轉黃燈夜間減壓供水

▲南部水情拉警報！經濟部長王美花於今（1）日召開旱災中心會議，會後水利署署長賴建信於記者會上宣布，高雄地區自3月8日起由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲南部水情拉警報！經濟部長王美花於今（1）日召開旱災中心會議，會後水利署署長賴建信於記者會上宣布，高雄地區自3月8日起由水情提醒綠燈轉為減壓供水黃燈。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

南部水情拉警報！經濟部長王美花於今（1）日召開旱災中心會議，會後水利署署長賴建信於記者會上宣布，因高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，因此高雄地區自3月8日起由水情提醒綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，實施時間為晚上10點到隔日早上6點。

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嘉南高屏等南部地區近期水情告急，降雨量創30年來新低，旱災中央災害應變中心於今日成立，並於傍晚6時由指揮官王美花邀集行政院災害防救辦公室、國家科學及技術委員會、交通部、教育部、行政院農業委員會、環境保護署等中央單位及地方政府召開第1次工作會報。

經會中各單位研商評估，高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，決定高雄地區也自3月8日起由水情提醒綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，實施時間為晚上10點到隔日早上6點。

王美花表示，經濟部於8月16日即啟動防早作業，並於11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，在南部地區各縣市政府及相關單位努力下，提前部署、有效管控，全國節水成效達到6.6億噸，超過一座曾文水庫蓄水量，讓有限的水資源作最有效利用。

而政府前瞻水環境建設加大力度執行伏流水、再生水、區域調度及人工湖等多元水資源開發成效也已展現，以目前高屏堰每秒7.4 立方公尺同等流量的水情規模，在2015年旱災時高雄地區早已宣布要實施分區輪流供水，雖然目前高雄地區仍能穩定供水，但考量中央氣象局預測未來一季降雨偏少機率大，經共同討論決定高雄地區自了月8日起水情燈號調整為減壓供水黃燈，加大力道採取進一步節水措施。

為因應後續南部春雨偏少及晚梅的可能性，經濟部已協請高雄市政府、台水公司、水利署積極趕辦「2023 年穩定南部供水抗旱計畫」，採取強化區域調度、增鑿54口抗旱水井及提升既有淨水場處理能力等措施，目標將於4月30日前完成增供每日13.6萬噸水量。

賴建信提到，抗旱水井在結束抗旱之後，將轉為備援用途，而於抗旱採取的措施，是為了穩定區域供水，並非經常性的使用，帶結束抗旱後，也會回到一般各地區的供水計畫中。

他表示，過去無論是前瞻基礎建設計畫，或者是百年大旱時期推動的抗旱1.0、2.0等各項工作，為了高雄市，經濟部水利署爭取每日70萬噸到80萬噸左右的備援能力，其中包括62口水井、再生水的使用、再生水廠的投入營運等，提供工業大戶的用水需求，同時減少民生用水的排擠。

除此之外，在高屏溪的沿岸也投入伏流水設施工程，以台南為例，在2019年動土興建的安平再生水廠，如今已可加入產業用水生產行列。

至於全國節水成效目前達6.6億噸，賴建信說明，大致分為4個項次，跨區支援貢獻3.68億噸、水庫總量管制節水1.25億噸、自來水減壓供水0.19億噸、農業家常灌溉提供1.51噸，上述4項措施目前仍持續進行。

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