為楊紫瓊集氣奪影后！《媽的多重宇宙》推「新譯」IMAX版
以亞裔移民家庭的親情故事顛覆多重宇宙世界觀，《媽的多重宇宙》上映以來全球票房破億，成為A24最賣座的電影，近期更橫掃國際多項大獎，強勢問鼎奧斯卡11個獎項，楊紫瓊、關繼威等人的成功歷程也相當立志，鼓舞許多亞洲電影人。為替楊紫瓊集氣奧斯卡奪影后，特推從未在台灣播映的IMAX版本《媽的多重宇宙》（新譯版）。
記者黃雅琪/綜合報導
《媽的多重宇宙》由「丹丹」雙導（Daniels）關家永（Daniel Kwan）和丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）執導，武打巨星楊紫瓊攜手關繼威、潔米李寇帝絲（Jamie Lee Curtis）、史蒂芬妮許（Stephanie Hsu）、吳漢章等演員出演。玩轉漫威系列、《星際大戰》、《2001：太空漫遊》、《駭客任務》、《料理鼠王》、《臥虎藏龍》、《花樣年華》等電影，塑造多元以及瘋狂到令人歎為觀止的宇宙觀。
本片成本粗估僅約2,500萬美金，台裔美籍製片人王慶（Jonathan Wang）受採訪時提到，整部電影的拍攝預算只有1,430萬美金，大概是其他多重宇宙相關電影的1/14，因此導演們很喜歡開玩笑說，《媽的多重宇宙》的成本大概是漫威的餐飲預算。
在奧斯卡前哨戰的部分，《媽的多重宇宙》屢傳捷報，日前在美國演員工會獎，楊紫瓊成首位亞裔影后，關繼威也寫下歷史，成為第一位拿下最佳男配角的亞裔演員，潔米李寇帝絲則意外打敗《黑豹2：瓦干達萬歲》「皇后」安琪拉貝瑟（Angela Bassett），最終，作品還抱得最佳整體演出，一共4個大獎，破美國演員工會獎單部電影獲獎紀錄。
楊紫瓊在《媽的多重宇宙》打破「玻璃天花板」，快60歲的她出演電影女主角，並展現驚人的身手跟演技，搭配將近40種造型，把歐巴桑、古代女俠、明星、廚師、京劇演員等角色都詮釋得靈活靈現，無疑是電影成功最大功臣之一。台灣首次IMAX版也將在3月9日至15舉辦《媽的多重宇宙》（新譯版）。