台南水情轉橙燈！市府加強節水力道　黃偉哲籲節約用水

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市府指出，在省水的部分，南市府各局處都積極加強執行，包括使用回收水、關閉非急需或非必要用水等，廣場、戲水池停用水量每日65噸，運用回收水量每日約4,800噸；南市工業區自主節水率超過10%，每日約6000 噸、用水回收率達95%以上，每日1,200噸。用水大戶預計減量供水，民生擴大夜間減壓供水（夜間10點至白天6點），預計每日出水100萬噸以下。
在南科及經濟部工業區廠商自主節水及製程用水回收部分，南科園區自主節水整體9.3%，達節水7%目標，使用回收水總計約300CMD，111年12月導入永康再生水，112年1月台積電自建再生水廠開始供水，合計每日供應南科園區1.3萬CMD再生水。此外，經濟部工業區自主節水整體17.9%，達節水7%目標，使用回收水園區2月累積使用483噸。
在開發水源的部分，抗旱井已完成整備共每日3萬噸，支援工業及民生次級用水使用；南市代管6台及中央3台RO機組，每台設計量400CMD 9台共3,600CMD，經盤點共計41家廠商有潛在取水需求，水利署預計3月初陸續啟動供水。建築工地抽水再利用，南市目前施工中大面積及深開挖工地共13處，預估每日可提供約1萬噸地下水可再利用。此外，至112年3月安平及永康水資中心可供應達 18,000 噸再生水。