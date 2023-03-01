陳建仁宴請民進黨立委　盼疫後特別預算儘速通過

行政院長陳建仁今（1）日晚間6時30分宴請民進黨立委，根據委員會分批進行。餐敘後立委蔡適應受訪說，氣氛非常愉快，院長陳建仁在過程中提及疫後特別預算已送至立院，希望大家一起努力讓預算案儘速通過，讓國人能趕快拿到現金，也對政院與立院合作深具信心。民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，根據民進黨傳統行政院長開議後宴請立委，主要談論到重要的政策與法案，過程中氣氛非常融洽，相信對將來溝通都有很大的幫助。
記者陳威叡／台北報導
立法院新會期於上月開議，陳建仁也依照傳統宴請民進黨立委，今日邀請內政、外交及國防委員會立委參加，政院出席除陳建仁外，還包括副院長鄭文燦、秘書長李孟諺、政委兼發言人羅秉成。
立委部分則是黨團三長，總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長吳琪銘，與立委劉世芳、莊瑞雄、蔡適應、陳亭妃、邱議瑩、黃世杰、賴品妤、蘇巧慧、何志偉與伍麗華。餐敘於晚間6時30分開始，直到8時44分陳建仁與立委等人才陸續離開餐廳。
蔡適應受訪說，本次餐敘最重要的是，院長陳建仁特別向立委們請託，希望儘速通過疫後特別預算案，希望大家一起努力，讓國人能趕快拿到現金。此外過程中羅秉成也針對《全動法》修法議題進行說明，強調現在只是公告、徵詢各界意見的階段，而用餐氣氛也非常愉快。
柯建銘則說，民進黨傳統就是開議後由行政院長請吃飯，這次分為4個梯次，今天邀請內政、外交及國防委員會立委參加，大家在餐敘上談路重要的政策與法案，過程中氣氛非常融洽，相信對將來溝通都有很大的幫助。