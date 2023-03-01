擴大排黑修法藍綠支持！邱顯智批包裹式修法「荒腔走板」

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對此，邱顯智在會中指出，草案中涉及黑金槍毒、洗錢、貪污等罪的案件，不分情節輕重、不管刑責，皆以剝奪終身參選公職的權利處置，他痛批「這樣包裹立法的方式，荒腔走板、亂七八糟」，即便通過修法，有心人士還是可能夠過代理人或白手套私下利益輸送，黑金問題還是沒有解決。
晚間邱顯智在臉書" target="_blank">發文質疑，「與黑金如膠似漆的藍綠兩黨都大聲支持的排黑條款，真的能排黑嗎？」他直言，答案是否定的，有些法律，就是立起來當裝飾品的。
邱顯智說，根據《組織犯罪防制條例》第十四條規定：「各類公職人員選舉，政黨所推薦之候選人，於登記為候選人之日起五年內，經法院判決犯本條例之罪確定者，每有一名，處該政黨新臺幣一千萬元以上五千萬元以下之罰鍰。」不過，詢問中選會，十年來有沒有任何政黨因為這條受罰呢？答案是完全沒有。
邱顯智認為，參選的消極資格非常容易規避，只要有黑金背景的人找親信出來選，或是利誘選上的當選人幫他們謀事喬利益，或是在外圍威逼利誘其他候選人不要選，直接影響選舉結果。這種「不足以排黑」的「排黑條款」，充其量只是藍綠各取所需。
邱顯智也提出「排黑條款」的合憲性問題，他說，行政院草案針對黑金槍毒、洗錢、貪污等罪的案件，就終身不得參選，與此相對，大部分的犯罪類型，則是只要服完刑就可以參選。而憲法上的平等原則的核心意義就在於禁止恣意，但是到目前為止，我們看不到區分犯罪類型來排除參政權充分一貫的理由。
至於該如何排黑？邱顯智則以提出3點建議。首先，邱顯智認為「排黑金才治本」，黑金互利共生，只看「黑」不看「金」，是瞎子摸象。如果很在意候選人涉及槍黑毒組織犯罪，那更應該在意，他們投資涉及的產業、持有的房地財產，以及政治獻金的來源與查核，畢竟這才是一切黑金的基礎。
第二，切斷黑金的溫床。邱顯智表示，這正是藍綠長期默契一致反對的。像是讓宗教金流透明的財團法人法納管宗教法人，藍綠從來都齊聲反對。像是橫徵暴歛動輒獲利數倍，餵養不知道多少地方金牛的自辦重劃惡法，藍綠執政從來不會反對。
第三，透過資訊公開，讓選民在充分資訊下做出判斷。邱顯智指出，候選人涉犯全部或合理篩選的一部刑事案件之犯罪紀錄，以及經過整理的財產申報資料，應該登載於選舉公報上，透過登載前科，讓選民參考。