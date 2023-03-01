劉亞仁打牛奶針、呼大麻還不夠！再爆吸K他命跟古柯鹼
南韓影帝劉亞仁2月爆出違法注射過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，為一種短效靜脈注射麻醉藥），他從美返韓遭逮，入境時被拔160根體毛驗毒，繼確定吸大麻、打牛奶針後，今（1日）晚間劉亞仁再被踢爆毛髮檢測再驗出古柯鹼跟K他命陽性反應，其中古柯鹼因會產生強烈幻覺和中毒，它與冰毒（甲基苯丙胺）、海洛因被稱為三大毒品。
記者陳雅蘭/綜合報導
根據《TV朝鮮》獨家報導，國立科學搜查研究院對劉亞仁毛體進行精密毒品檢測，除了驗出大麻、牛奶針等陽性反應，但當時他們懷疑劉亞仁可能還有吸食古柯鹼跟K他命，因此通報警方，今晚確定他總共吸食4種毒品，警方最快將於下週傳喚劉亞仁。
食藥署查出劉亞仁注射過量的牛奶針，他在2021年注射高達73次，2022年逾30次，用量可觀才被盯上，意外發現他吸毒，形象一落千丈。他吸毒作為牽連不少演員、製作公司，包含和李秉憲（又譯：李炳憲）主演、將於第二季上映的電影《勝負》，第四季上映的《末日愚者》、《HI.FIVE》，以及6月要開拍的影集《地獄公使2》等，演藝之路恐毀於一旦。
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