掌內政部下苦功！林右昌首備詢誠懇對答　不分黨派都讚賞

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林右昌接任內政部長後，不論出席行政院會後記者會，或者與行政院長陳建仁一同接受質詢，各界普遍認為，其口條流暢、論述清晰有條理，林右昌也因此成為陳內閣團隊中的一大亮點。
綠營人士透露，林右昌今日接受游毓蘭、賴士葆等大砲型國民黨立委質詢，面對無論是警勤加給、學甲88槍嫌犯自中國押解回台等議題，都展現不慍不火的態度，也能清楚說明政策、立場，就連在現場的各黨派幕僚都對其態度誠懇、對答如流讚譽有加。
有幕僚表示，林右昌對政策熟悉，且是出了名的脾氣好、個性溫和，也因為林自己是幕僚出身，因此習慣先聆聽、後發言，這是林右昌今日讓朝野立委都感到滿意的原因。
該幕僚也說，林右昌重視社會溝通，一上任就親自舉行記者會說明政策，日前研擬租金、貸款支持政策，更多次直接面對社會大眾親自說明，確實讓內政部給人耳目一新的感覺。
據了解，林右昌上任之初並未有太多公開行程，因為其花了諸多時間熟悉部會業務，甚至時常午餐時間都找幕僚「便當會」，討論精進措施，加上本身就是「政策控」，對都市計畫、社宅等政策本就相當熟悉。
黨政人士分析，昔日「台灣頭」基隆市的大當家執掌「天下第一大部」內政部後，依然展現高效率，期盼「基隆經驗」擴展到全台。隨者其首次備詢表現亮眼，加上其與總統府秘書長林佳龍是民進黨內派系正國會的兩大人物，也讓林右昌未來的一舉一動更受矚目。