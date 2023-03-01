警勤加給近30年沒調整　林右昌：已指示警政署提案

掌內政部下苦功！林右昌首備詢誠懇對答　不分黨派都讚賞

▲林右昌首度赴立法院內政委員會備詢，現場的各黨派幕僚都對其態度誠懇、對答如流讚譽有加。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.01）
▲林右昌首度赴立法院內政委員會備詢，現場的各黨派幕僚都對其態度誠懇、對答如流讚譽有加。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.01）

記者黃宣尹／台北報導

內政部長林右昌今（1）日首度赴立法院內政委員會備詢，由於其被視為民進黨接班梯隊，因此表現格外受到關注。綠營認為，林右昌今日接受在野黨立委質詢，面對許多敏感議題，都能不慍不火、清楚說明主張，讓各黨派都讚譽有加；幕僚分析，這除了是林右昌熟悉政策、下了很多苦功外，其重視社會溝通、個性溫和也是原因。隨著其首次備詢不只安全下庄、更是表現亮眼，未來的一舉一動只會更受矚目。

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▲（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.01）
▲林右昌上任之初並未有太多公開行程，因為其花了諸多時間熟悉部會業務，甚至時常午餐時間都找幕僚「便當會」，討論精進措施。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.01）
林右昌過去擔任基隆市長，即使當時議長是國民黨籍，也時常面對無黨、時代力量議員的嚴厲質詢，但基隆市府會關係相當良好，林右昌「藍綠通吃」的印象深植人心，也被視為是其能在藍大於綠的基隆連任的原因之一。

林右昌接任內政部長後，不論出席行政院會後記者會，或者與行政院長陳建仁一同接受質詢，各界普遍認為，其口條流暢、論述清晰有條理，林右昌也因此成為陳內閣團隊中的一大亮點。

綠營人士透露，林右昌今日接受游毓蘭、賴士葆等大砲型國民黨立委質詢，面對無論是警勤加給、學甲88槍嫌犯自中國押解回台等議題，都展現不慍不火的態度，也能清楚說明政策、立場，就連在現場的各黨派幕僚都對其態度誠懇、對答如流讚譽有加。

有幕僚表示，林右昌對政策熟悉，且是出了名的脾氣好、個性溫和，也因為林自己是幕僚出身，因此習慣先聆聽、後發言，這是林右昌今日讓朝野立委都感到滿意的原因。

該幕僚也說，林右昌重視社會溝通，一上任就親自舉行記者會說明政策，日前研擬租金、貸款支持政策，更多次直接面對社會大眾親自說明，確實讓內政部給人耳目一新的感覺。

據了解，林右昌上任之初並未有太多公開行程，因為其花了諸多時間熟悉部會業務，甚至時常午餐時間都找幕僚「便當會」，討論精進措施，加上本身就是「政策控」，對都市計畫、社宅等政策本就相當熟悉。

黨政人士分析，昔日「台灣頭」基隆市的大當家執掌「天下第一大部」內政部後，依然展現高效率，期盼「基隆經驗」擴展到全台。隨者其首次備詢表現亮眼，加上其與總統府秘書長林佳龍是民進黨內派系正國會的兩大人物，也讓林右昌未來的一舉一動更受矚目。

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