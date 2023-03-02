蔥油餅店搓掉100元！現況照曝光 遭網嗆到「永久停業」
宜蘭某間蔥油餅店老闆娘遭顧客指控，結帳時使用「魔術手法」將1張百元鈔票「搓」到地面，再聲稱客人少付100元，結果事發影片被公布到網路上之後，店家瞬間引起撻伐。昨晚店家的狀態直接更改成「永久停業」，然而有網友晚上到現場勘探之後，表示店家目前暫時將攤位車撤走，再度掀起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友在論壇Dcard發出影片指控，27日一家人到宜蘭某間蔥多餅攤消費，結果結帳時他們拿出3張百元鈔遞給店家，不料對方表示少給100元，原PO一家提醒應該是掉在地上，但老闆娘堅決否認，直至他們出示影片證明，並真的在攤販車旁找到錢，店家才向其道歉，可他們回家後翻看影片，認為老闆娘「掉錢」的手法太過嫻熟，引起各界質疑。
不少網友紛紛到該店家Google評論猛洗1星負評，雖然這種評論最終都會遭到檢測是「惡意留言」而刪除，不過該店家疑似不堪網友言論攻擊，不僅更改了Google的店家名稱，還把營業狀態改成「永久停業」，似乎受到事件風波影響不小。
而電視節目國民大會主持人謝矅州也在網路上分享該消息，結果有網友到該店家地址勘探後，表示店家的攤車疑似已經悄悄搬走，讓不少網友紛紛「真的沒必要這樣逼人，不要去買就好了，為什麼要這樣公審人家」、「沒人知道事情的真相啊....才100元怎麼會鬧成這樣」、「真的不要逼人到這種地步.....留一條生路給他們」、「無法想像老闆娘內心受到多大的震撼與傷害」。