宜蘭蔥油餅店復活？「永久停業」改掉了 疑開新粉專澄清
宜蘭某間蔥油餅店老闆娘遭顧客指控，結帳時使用「魔術手法」將1張百元鈔票「搓」到地面，再聲稱客人少付100元，結果事發影片被公布到網路上之後，店家瞬間引起撻伐，然而在昨晚有網友發現攤車撤走、Google改為「永久停業」後，在深夜又發現店家又將營業狀態改回「已打烊」，且還有疑似店家開新粉專澄清的貼文也出現，引起一波討論。
記者張嘉哲/綜合報導
日前有網友在論壇Dcard發出影片指控，27日一家人到宜蘭某間蔥多餅攤消費，結果結帳時他們拿出3張百元鈔遞給店家，不料對方表示少給100元，原PO一家提醒應該是掉在地上，但老闆娘堅決否認，直至他們出示影片證明，並真的在攤販車旁找到錢，店家才向其道歉，可他們回家後翻看影片，認為老闆娘「掉錢」的手法太過嫻熟，引起各界質疑。
然而店家先是Google評論被網友灌爆之後，先更改了在Google的「店家名稱」，接著在昨天晚上時將營業狀態改為「永久停業」，讓不少網友感到震驚。不過才剛過不到半天，目前該間蔥油餅店又從「永久停業」改為「已打烊」，並且開始營業時間為上午11點，不知是否店家還是決定「重出江湖」。
另外，也有網友發現，在臉書上有一個24小時內創立的粉專，還發出澄清文表示「我們的店已經在當地深耕多年，一直深受當地鄉親跟觀光客的喜愛，我們發現，網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊，我們希望強調的是，這只是單一的消費者誤會，並不代表我們整個店鋪的經營品質。優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨」不過該貼文仍然不被買單，被網友湧入灌爆。
而《NOWnews》記者實際詢問該粉專相關店鋪資訊，在截稿前尚未獲得回應。由於昨晚有網友到現場探勘發現老闆疑似將攤車撤走，但Google資訊又只有店家自己能更改，只能說店家一夜驟變的「營業狀態」是否為真，還是得看上午11點老闆是否有開店營業才有真相。