腎功能異常先別慌！醫曝3因素驗出「假報告」高蛋白增肌恐干擾結果

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不過佑安內科診所腎臟科醫師張維文在臉書粉專《張維文醫師》指出，一個人的全身肌肉量大、蛋白質攝取過多、或是正在服用某些會抑制腎小管分泌肌酸酐的藥物等，都可能會導致腎功能的檢驗結果受到干擾。
張維文說明，抽血檢驗腎功能時會檢測血中的尿素氮（Blood Urea Nitrogen, BUN）與肌酸酐（Creatinine）濃度，並利用「肌酸酐」的檢驗值帶入公式，進一步計算出腎絲球過濾率（Glomeurlar filtration rate, GFR），但「肌酸酐」未必能真實反映腎功能。
張維文解釋，肌酸酐是蛋白質的代謝廢物，在血中流經腎臟時會被過濾到尿中而排出，當腎功能變差時，肌酸酐不易被排出，血清肌酸酐數值就會上升；而腎絲球過濾率與肌酸酐是呈反比的關係，若肌酸酐數值上升，計算出來的腎絲球過濾率數值就會下降，表示腎臟過濾毒素的能力下降、腎功能變差。
但有其他因素會干擾肌酸酐檢驗值，包括有：
- 全身肌肉量大；
- 蛋白質攝取過多；
- 正在服用某些會抑制腎小管分泌肌酸酐的藥物。
張維文坦言此時確實不好評估，需考量腎功能是否真的變差了？還是因為肌肉量增加或蛋白質攝取量提高，而造成血清肌酸酐假性增高？
這時可透過驗血清「胱蛋白」來協助檢驗腎功能，因為胱蛋白 C 不會因身體肌肉質量多寡或蛋白質攝取量高低，而影響其檢驗數值。
所以健身的朋友們拿到異常的體檢報告不用過於恐慌，若對血清肌酸酐檢驗值有疑慮，可再檢驗胱蛋白 C 來做交叉比對，有助對腎功能做出更全面的評估。
本文經 腎臟科醫師張維文 部落格 / 臉書粉專《張維文醫師》 授權報導
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