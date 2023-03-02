愛吃「生蛋」當心掉髮！營養師解雞蛋6迷思：冷藏千萬別洗、橘蛋黃沒有比較補

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有人說紅殼蛋比較貴是因為營養較為豐富，不過Anna說明，蛋殼的顏色主要分別於雞隻品種，白殼蛋是由「來亨雞」所生下的蛋，數量較多；而紅殼雞蛋則是伊莎、洛島紅等雞隻生下來的蛋，因數量較少所以價格較高，與營養多寡並無關係。
蛋黃越橘越營養？
蛋黃的顏色與飼料成分有關，如果飼料中含有胡蘿蔔素、玉米黃素等色素，蛋黃的顏色就會比較橘，但主要營養如蛋白質等並沒差太多。
吃生蛋比較營養？
生蛋拌飯、涮涮鍋拿肉沾生蛋液雖然好吃，但吃生蛋並沒有比較營養，反而因為生蛋白中含有白素（Avidin），會影響生物素（維生素B7）的吸收，有可能會引發掉髮危機；另外比起生蛋，人體較容易消化吸收煮熟的蛋白，所以蛋還是煮熟比較好。
雞蛋要挑大顆的？
蛋的大小與雞年齡有關，初卵蛋會最小，而年齡越來越大，產道變寬，雞蛋也會變大顆，但殼也會變得薄、甚至品質也受影響，因此建議挑大小適中的即可。
蛋殼粗糙較新鮮？
過去常聽說雞蛋放久了蛋殼會越光滑，但Anna表示，蛋殼粗糙也可能是因為母雞生病導致蛋殼鈣質分佈不均，加上現在市售雞蛋大多為洗選蛋，所以要直接於購買時檢查看是否新鮮、或直接看產銷履歷會比較準。
蛋要先洗再冰？
Anna建議，如果是洗選蛋，直接收藏於冰箱即可，如果是非洗選蛋也切勿用清水沖洗，可稍微用擦手紙擦拭一下放至冷藏，或存放於室溫並儘速食用完畢。
本文經 臉書粉專《好食課》授權報導
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