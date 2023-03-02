如廁滑手機別超過15分鐘！馬桶坐太久便便「縮回」恐釀痔瘡

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大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉專《大腸直腸外科陳威佑醫師 (說文解痔)》發文分享，有研究評估痔瘡患者如廁時間長短的關係，發現上廁所時間與痔瘡發生有正相關性。
根據一份500人的受試者問券統計，在廁所閱讀的情形很常見，並有52.7%屬於男性、年輕族群、教育水平稍高的人，而有習慣在馬桶上閱讀的受試者與不習慣的受試者，自覺感到便秘的情形為8%比13.7%，但有痔瘡的機率為23.6%比18.2%。
他指出，研究推測在廁所內閱讀可以讓人放鬆、更容易「醞釀」產生便意、使排便顯得更順暢，但久坐在硬的馬桶圈上，也讓人的直腸或肛門靜脈產生壓力，就容易罹患痔瘡，建議最好將如廁時間控制在10到15分鐘以內。
另外，匹茲堡大學的胃腸病學及肝臟病學Gregory Thorkelson精神病學醫學博士認為，腸道蠕動使糞便移動到直腸，就會刺激排便的衝動，這時候就應該盡快去廁所，在15分鐘內將大便排出，若沒有適時排出，大便容易會反蠕動縮回結腸，這也會讓下一次排便時糞便更加乾硬不易排出，導致痔瘡形成。
陳威佑表示在廁所放空一下確實能舒緩壓力，不過在馬桶上坐太久很容易得痔瘡或讓痔瘡更嚴重，在此提醒大家若有痔瘡問題，記得趕緊找醫師治療。
本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)》授權報導
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