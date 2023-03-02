「飯後」測血糖更重要！吃第一口開始算起：早發現「糖尿病前期」

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家醫科主治醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》指出，對於非糖尿病患的亞洲人，「飯後血糖」比飯前血糖更加重要，尤其是糖化血色素7.1%以下的人，飯後血糖對於糖化血色素的影響是比飯前還要大。他說明，在還沒發生糖尿病但是血糖已經開始有問題的階段，稱為「糖尿病前期」，這個時期飯前血糖可能還會是正常的，但飯後血糖已經開始衝高，如果只測飯前血糖，就有可能會忽略「糖尿病前期」的這個問題。
為什麼飯後血糖影響會比較大
胰島素是人體掌管血糖調控的重點之一，由胰臟β細胞負責分泌，而亞洲人的β細胞不像非洲人與白人一樣發達，細胞量和分泌功能明顯比非洲人和白人來的低。
洪暐傑解釋，吃完東西之後身體的血糖會升高，因此需要增加胰島素的分泌來穩定血糖，就好像當我們在公司的工作量變大的時候，就需要更多的員工來分擔工作；當一開始糖尿病前期身體慢慢有狀況的時候，白人和非洲人有較好的分泌功能來穩定衝高的血糖，但由於亞洲人的胰臟分泌功能沒有那麼好，飯後血糖數值就衝高了，就像是工作量變大，但是員工數卻沒有變多，很多工作就會堆積起來。
血糖的標準值
一般情況的標準值：
飯前血糖的標準要少於100 mg/dL，如果相等於或大於 126 mg/dL的話是糖尿病階段；而飯後2小時血糖標準要少於140 mg/dL，如果相等於或大於 200 mg/dL就是糖尿病階段，糖化血色素標準則小於5.7%，如相等或大於6.5%就是糖尿病階段。
糖尿病患要控制的標準：
飯前血糖80至130 mg/dL；飯後2小時血糖80至160 mg/dL；糖化血色素少於7%。
要特別注意的是，飯後血糖的計算方式是從「吃進去第一口」開始計算時間，而不是從吃飽飯才開始算。
重點結論
洪暐傑再次提醒，亞洲人如果平常想要觀察自己血糖有沒有問題，建議測飯後兩小時的血糖更有機會提早發現狀況，也可以飯前、飯後輪著檢查。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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