全球首例！羅馬尼亞使用AI擔任顧問 專家：應謹慎使用
羅馬尼亞被認為是歐盟裡經濟最弱勢的國家之一，但因新創企業蓬勃發展，因此也常被稱為東歐的「矽谷」。近期該國推出一款名為「ION」的人工智慧（AI）助手，將擔任政府榮譽顧問的角色；羅國政府聲稱這是全球首例，但也有專家提醒，使用相關技術時應謹慎。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciucă）1日在政府會議上宣布了一個「驚喜」，名為ION的人工智能將成為總理的榮譽顧問。邱卡聲稱，此舉標誌著羅馬尼亞在國家和國際層面的創舉，能幫助政府更好的服務國民，強調ION 100%是由該國的研究人員、專家、企業共同研發而成。
丘卡並補充說明，ION以科技收集社會聲音，運用「社交網路上的可用公開數據」，能快速、自動的獲取羅馬尼亞人對於不同事件的觀點、意見和批評，確保人民與政府保持密切且即時的溝通，並由政府予以改進。
負責監督該項目的羅馬尼亞研究和創新部長布爾杜雅（Sebastian Burduja）進一步解釋稱，ION能分析收到的訊息，並起草關於「優先事項」的報告。
不過，這項科技雖然看似驚艷，但國際組織「愛爾蘭公民自由委員會」（Irish Council for Civil Liberties）的技術研究員希里沙克（Kris Shrishak）也提醒應該謹慎使用，因為這關乎ION是如何從收到的訊息中，選擇其認為「優先」的問題，政府應就細節向民眾解釋。