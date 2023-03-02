威力彩頭獎飆10億！2生肖今年旺到爆 拜2神明財運大升級
威力彩連續槓龜12期！今（2）日累積獎金上看10億元！不少人都希望財神爺能夠來敲門，成為那位一輩子不愁吃穿的天選之人。對此，民俗專家廖大乙就特別點名兩個生肖，包括屬虎以及屬猴的人，今年兔年運勢被看好，揮別去年的陰霾，加上拜濟公菩薩與太子爺的話，好運可以說是接連到來。
記者張嘉哲/綜合報導
廖大乙提到，生肖屬虎、猴者在虎年因正、偏沖犯太歲，如今虎年已過，進入兔年後運勢一掃陰霾，甚至吉星高照、運勢一飛衝天，很適合買個刮刮樂或彩券試試手氣，若是想要中大獎一拚財富自由，除了一般拜的土地公、財神以外，建議可以祭拜濟公菩薩與太子爺。
廖大乙解釋，太子爺算是玉皇大帝跟前的御林軍，官位雖不大，但掌管東西南北中5營，消息十分靈通，就算是財神爺想要面見玉皇大帝，也須得經過太子爺幫忙，而威力彩等彩券屬於偏財，拜太子爺招財，可能會比拜財神還快，祭拜時務必準備祂愛的糖果餅乾討祂開心。
廖大乙提到，濟公菩薩在民間傳說中，雖然愛喝酒又瘋瘋顛顛的，不過祂佛法無邊，更重要的是樂於助人，不論是求財、救命、延壽或盼生意順利等，通常有所求，供品一定要準備祂最愛的酒及花生，兩者也有象徵「好事發生久久」的寓意。而至於今年的大利方位，廖大乙說，想一拚財富自由的民眾，建議可從家中往東北方出發，找該方向的投注站購買彩券，穿著宜喜氣明亮的服飾，若中大獎，可記得要給神明還願。