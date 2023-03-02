來報名！新住民培力獎學金計劃開跑

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至於申請特殊才能獎勵金、優秀獎學金、清寒助學金者，由各級學校依本計畫規定進行推薦，針對符合資格者登入獎助學金系統。
另外，申請證照獎勵金者，則須由申請人自行登入獎助學金系統，所有申請資料須於今年3月20日前完成線上申請，並下載系統具有流水編號之申請表、申請清冊後，併附相關佐證資料，於同年3月27日前寄送至移民署，以郵戳為憑。
曾榮獲特殊才能獎勵金的新住民子女代表鍾棋皓表示，因自己過動無法專注，透過學校導師安排直排輪、滑冰及籃球等訓練課程，因而發現對運動的興趣，並參加全國身心障礙運動會特奧輪鞋競速100公尺男子組，榮獲第一名。
榮獲乙級證照獎勵金的新住民獲獎者杜小靜說，她為了照顧家庭，放棄原本建築設計事業，當了多年全職媽媽，近來想重返職場。她參加職業訓練，學習工程管理實務課程，包含手繪工程圖、實務管理，還要鋪電路、砌磚、粉刷、鋼筋、模板，上課、家庭兩頭燒，最終成功考取全國乙級模板證照，目前在建築師事務所上班。
移民署說，本計畫相關資訊，歡迎至移民署全球資訊網（https://www.immigration.gov.tw）查詢或下載，如有問題，可洽專案服務電話:（02）2388-9393分機2548、2549、2579、2604、2605、2606與2525。