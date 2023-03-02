蔥油餅闆娘收帳變魔術！鈔票「300秒剩200」　女兒道歉了

來報名！新住民培力獎學金計劃開跑

▲今年度的新住民培力獎學金計劃已開跑。（圖／移民署）
▲今年度的新住民培力獎學金計劃已開跑。（圖／移民署）

記者賴正琳／綜合報導

移民署近年來盡全力推動新住民培力計畫，移民署也在近期宣布，今年度的「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」報名期限從即日起至3月20日，符合資格者，最高可以拿到3萬元獎學金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
移民署指出，今年度「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」報名時間，從即日起至3月20日止。申請資格為目前就讀國小以上之新住民子女、高中（職）以上之新住民，及持有2022年至2020年間，勞動部製發的甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」之新住民，視獎項不同，核發2千至3萬元不等的獎助學金。

至於申請特殊才能獎勵金、優秀獎學金、清寒助學金者，由各級學校依本計畫規定進行推薦，針對符合資格者登入獎助學金系統。

另外，申請證照獎勵金者，則須由申請人自行登入獎助學金系統，所有申請資料須於今年3月20日前完成線上申請，並下載系統具有流水編號之申請表、申請清冊後，併附相關佐證資料，於同年3月27日前寄送至移民署，以郵戳為憑。

曾榮獲特殊才能獎勵金的新住民子女代表鍾棋皓表示，因自己過動無法專注，透過學校導師安排直排輪、滑冰及籃球等訓練課程，因而發現對運動的興趣，並參加全國身心障礙運動會特奧輪鞋競速100公尺男子組，榮獲第一名。

榮獲乙級證照獎勵金的新住民獲獎者杜小靜說，她為了照顧家庭，放棄原本建築設計事業，當了多年全職媽媽，近來想重返職場。她參加職業訓練，學習工程管理實務課程，包含手繪工程圖、實務管理，還要鋪電路、砌磚、粉刷、鋼筋、模板，上課、家庭兩頭燒，最終成功考取全國乙級模板證照，目前在建築師事務所上班。

移民署說，本計畫相關資訊，歡迎至移民署全球資訊網（https://www.immigration.gov.tw）查詢或下載，如有問題，可洽專案服務電話:（02）2388-9393分機2548、2549、2579、2604、2605、2606與2525。

促進台灣觀光　與東南亞這兩組熱門網紅合作

穿泰國貴族服飾打卡！揭秘最新玩法

台灣移工聯盟捍衛人權　民團：疫情解封搞歧視

新加坡設計師成富豪　出演《璀璨帝國》、歐美明星欽點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀