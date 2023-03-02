蔥油餅老闆娘「搓掉100元」是慣犯？主持人逆風提3疑點

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有網友點出老闆娘說應該要講「少20」但卻說「少一張」，謝曜州則說「但仔細看影片，她拿過鈔票就同時找零錢了，顯然他接過來的時候認知是三百。為何後來又突然說少一張？這就看大家怎麼解讀，如果覺得他是慣竊老千那當然就是惡意詐騙。但有沒有可能老闆娘就是憨直、一忙就緊張、腦筋不好使？大家都遇過這種類型老闆吧。」
單憑一個影片就要說老闆是慣竊老千，其實都是屬於很主觀的認知，是不是惡意，依舊很難判斷。謝曜州理性提出三點很重要的客觀因素，包括「過去有沒有過紀錄」以及「附近店家應該多少聽說」，然而日前冒出一個兩年前說少兩百的，當時不以為意，現在回想應該也是拇指弄掉，這大家信嗎？滑掉兩張容易嗎？少兩百當時會沒感覺現在想起來？甚至後來還自己刪文。
謝耀洲說「最後就是附近店家都強調老闆個性很老實，這是不是符合憨直？這也都不是完全篤定，如同不能篤定老闆就是蓄意詐騙，所以要砍人砍得這麼真切嗎？」謝曜州強調並不是全然相信業者，只是單憑這些就要指控店家是慣犯、長期惡意詐騙的事實實在無法認同。謝曜州也向店家喊話表示「業者當下反應真的也該檢討，鈔票找不到要先自己找清楚，且很多老闆都會自己認了，而女兒的解釋也很蒼白，沒有講清楚經過，在這個網暴的時代，不但起不了作用，還會再罵一輪」。