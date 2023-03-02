蔥油餅闆娘收帳變魔術！鈔票「300秒剩200」　女兒道歉了

蔥油餅老闆娘「搓掉100元」是慣犯？主持人逆風提3疑點

▲宜蘭某間蔥油餅店近日遭到網友指控，指出結帳時老闆娘以「魔術手法搓掉100元鈔票」，然後再聲稱客人少付錢，引起質疑。（圖/Google評論）
▲宜蘭某間蔥油餅店近日遭到網友指控，指出結帳時老闆娘以「魔術手法搓掉100元鈔票」，然後再聲稱客人少付錢，引起質疑。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

宜蘭某間蔥油餅店近日遭到網友指控，指出結帳時老闆娘以「魔術手法搓掉100元鈔票」，然後再聲稱客人少付錢，引起質疑。店家傳出已經將攤車撤離，不過google評論上的營業狀態卻不斷地更改，讓外界霧裡看花。對此爭議，主持人謝曜州就在臉書發表看法，並且提出三點質疑網友過度的解讀以及被帶風向，掀起話題。

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謝曜州在臉書上提到，「影片正常速度會覺得拇指滑掉一張鈔票，但慢動作仔細看，其實是要找零錢時、右手掌捲起鈔票，滑掉一張、老闆要去拿零錢所以用大拇指壓著鈔票，慢動作就會懷疑是不是先滑掉、拇指才動？」

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▲宜蘭某家蔥油餅店遭盜指控「搓掉100元」事件延燒，引起網友熱烈討論。（圖/Dcard）
有網友點出老闆娘說應該要講「少20」但卻說「少一張」，謝曜州則說「但仔細看影片，她拿過鈔票就同時找零錢了，顯然他接過來的時候認知是三百。為何後來又突然說少一張？這就看大家怎麼解讀，如果覺得他是慣竊老千那當然就是惡意詐騙。但有沒有可能老闆娘就是憨直、一忙就緊張、腦筋不好使？大家都遇過這種類型老闆吧。

單憑一個影片就要說老闆是慣竊老千，其實都是屬於很主觀的認知，是不是惡意，依舊很難判斷。謝曜州理性提出三點很重要的客觀因素，包括「過去有沒有過紀錄」以及「附近店家應該多少聽說」，然而日前冒出一個兩年前說少兩百的，當時不以為意，現在回想應該也是拇指弄掉，這大家信嗎？滑掉兩張容易嗎？少兩百當時會沒感覺現在想起來？甚至後來還自己刪文。

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▲主持人謝曜州點評蔥油餅「魔術手暗槓100元」事件，認為只單憑文章跟影片，其實不能完全篤定店家是慣犯。（圖/國民大會官方YT）
謝耀洲說「最後就是附近店家都強調老闆個性很老實，這是不是符合憨直？這也都不是完全篤定，如同不能篤定老闆就是蓄意詐騙，所以要砍人砍得這麼真切嗎？」謝曜州強調並不是全然相信業者，只是單憑這些就要指控店家是慣犯、長期惡意詐騙的事實實在無法認同。謝曜州也向店家喊話表示「業者當下反應真的也該檢討，鈔票找不到要先自己找清楚，且很多老闆都會自己認了，而女兒的解釋也很蒼白，沒有講清楚經過，在這個網暴的時代，不但起不了作用，還會再罵一輪」。


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