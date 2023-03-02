新住民來台奮鬥　分享創業成功歷程

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KING KONG爸爸在香港從事旅遊推廣10年，而KING KONG媽媽則從事房地產開發達10年，KING KONG一家於2017年移民來台，從事港式餐飲事業，也經營PODCAST「吃飽太閒」頻道。
移民台灣的契機，源自於KING KONG一家對台灣教育觀念、文化的憧憬，香港的教育文化偏向填鴨式教育，而台灣的學習環境以輕鬆、天分培養為主，故KING KONG爸爸毅然決然帶著妻兒前進台灣，並讓孩子在台接受快樂式的教育，讓孩子培養樂觀性格，而非一昧地追求學術成就。
KING KONG爸爸回憶，他剛來台灣時，幸好接觸到台灣的教會，讓當時孓然一身的他，感受到親切與熱情，讓他當場就哭了，也獲得了生活及心靈上的支援。抱持當初受到溫暖幫助的心，現在也開始幫助前來移民的香港同鄉，後續輔導他們開業展店，迎接在台的新生活。
移民署北區事務大隊台北市服務站蘇主任慧雯表示，為培育在台新住民新二代，「新住民二代之新光閃閃親善大使2.0培力計畫」即日起開放報名至3月20日截止，歡迎現居雙北地區、就讀高中職或大專院校在學學生之新住民子女，課程內容包含自我探索、演說能力等，搜尋計畫名稱填寫線上報名表單，並將紙本個人報名表掛號郵寄至台北市中正區廣州街15號，註明移民署台北市服務站「新住民二代之新光閃閃親善大使2.0培力計畫」收，聯絡方式：(02)2388-9393分機2974王先生。計畫簡章及更多資訊，請搜尋台北市服務站官方網站或點擊連結報名：https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3932/337013/