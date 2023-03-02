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女友、阿嬤離奇失蹤！阮哲夫涉殺人遭起訴　二審仍判無罪

▲阮哲夫前年9月間，因疑似為傾吞阿嬤400萬的存款與保險金、涉嫌殺害親人。（圖／翻攝畫面）
▲阮哲夫前年9月間，因疑似為傾吞阿嬤400萬的存款與保險金、涉嫌殺害親人。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

曾捲入16年前國立中正大學劉姓女學生失蹤案的阮哲夫，前（2021）年9月間，又因疑似為傾吞阿嬤400萬的存款與保險金、涉嫌殺害親人，遭檢方起訴並求處死刑，然阮男矢口否認殺人，經調查後也始終未尋獲屍體，檢方亦無法提出直接證據證實阮男有殺人，因此一審以罪證不足為由，殺人部分判阮男無罪，另盜領祖母存款部分則判刑3年半，案經上訴，高等法院台中分院仍維持原判決。

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據了解，阮男與劉姓女大生本是班對，但2007年6月間，劉女說要返回彰化老家後，從此音訊全無長達14年，日前，檢方重啟調查，發現阮男涉有重嫌，追查之下又牽扯出阮男阿嬤失蹤案；台中地檢署偵辦後，在阮男阿公的骨灰罈內尋獲阿嬤的假牙，同時也在其家中天花板尋獲身分證、健保卡等私人物品，因此認阮男涉有重嫌依法起訴。

▲林姓男子行車糾紛與人發生肢體衝突，竟拉屎抹對方，被台中地院判刑(圖/記者鄧力軍攝)
▲由於本案始終未尋獲屍體，檢方亦無法提出直接證據證實阮男有殺人，因此台中地院一審就殺人罪部分判處無罪。(圖／記者鄧力軍攝)
阮男的妹妹因身處國外，一審時以視訊方式出庭作證，阮女指出阮男大學畢業後，終日渾渾噩噩深居簡出，大學時就已經有些匪夷所思的行為出現，例如曾在阮男的行李箱中看到幾十顆人類牙齒。

妹妹阮女接著說到，2015年5月份，就接到消息說阿嬤失蹤了，詢問阮男得到的答案卻是反反覆覆，一下說請私家偵探查到阿嬤在中南部，一下又說在老人院，但對於阿嬤行蹤，卻始終沒有肯定答覆。

直至2017年間，阮女發現阮男遲遲未通報失蹤人口，追問之下才得知，阮男是因為怕報案後就拿不到保險金，所以才一直沒有報警，2人還因此發生口角，爭執期間，阮男竟拿出電擊棒攻擊，本案也依偽造文書、傷害等罪判阮男有期徒刑6年。

阮男對於種種指控，只承認為了拿到保險金，的確有偽造過阿嬤的簽名，但絕不可能殺害親人，至於妹妹在行李箱發現的牙齒，則稱是自己的智齒，且只有幾顆而已，是妹妹眼花看錯；另外對於誰將牙齒放進骨灰罈內、誰把阿嬤證件藏在天花板上等諸多待釐清的疑點，阮男則通通表示不清楚。

檢方指出，因阮男欲盜領存款、保險金，主、客觀上都有殺害人的動機，且對許多疑點交代不清，測謊也呈不實反應。搜查時還在阮男電腦中發現，在阿嬤失蹤前，阮男曾上網搜尋過完全失蹤、絞肉機、屍臭原因等關鍵字，檢方認為阮男應是怕被警方盯上，所以想藉由網路瞭解警方偵辦過程及方法，諸多不合理處也讓檢察官認為他滿口謊言，故予以起訴並求處重刑。

▲檢方指控，阮男欲盜領存款、保險金，主、客觀上都有殺害人的動機，且對許多疑點交代不清，測謊也呈不實反應。（示意圖／取自Pexels）
▲檢方表示，阮男欲盜領存款、保險金，主、客觀上都有殺害人的動機，且對許多疑點交代不清，測謊也呈不實反應。（示意圖／取自Pexels）
阮男律師開庭表示，檢方無明確證據，證明阮男阿嬤已經過世，連犯案手法、地點、時間均未表示，屋內也沒有任何血跡反應，法官應就殺人罪做出無罪判決，對此，台中地院合議庭法官認為，因無直接證據證明阮男殺人，故殺人部分判處無罪。

至於盜領款這一部分，則依詐欺、偽造文書等罪將阮判刑3年6月，案經檢方上訴二審，台中高分院法官仍認為缺乏強力證據證明阮哲夫有殺害祖母的行為，因此維持一審判決，全案仍可上訴。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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