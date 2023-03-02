館長開箱「紅糟肉圓披薩」！咬一口揭口感：必勝客別告我
必勝客近日又推出引起話題的「肉圓Pizza」，繼過去的皮蛋、蚵仔煎、鹽酥雞口味之後，再創話題。然而知名網紅「館長」陳之漢日前也好奇口感買來試吃，結果沒想到吃一口之後臉部立刻猙獰的「結成一塊」，隨後還笑稱「必勝客不要告我」，引起不少網友熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
館長日前在臉書上傳Shorts短片，內容為自己買了必勝客最新推出的「紅糟肉圓Pizza」試吃，只見他拿起一片咬一口之後，臉部突然糾結成一團成了「苦瓜臉」，接著表示「我覺得這不像披薩，這個Pizza Hut不要告我，你們自己去吃啦，反正我覺得Pizza Hut真的是很屌......我是覺得No Good、Very No Good，要披薩不披薩、要肉圓不肉圓。」
貼文一出，不少網友紛紛回應笑翻表示「喔唷！謝謝滅火了啦」、「我前幾天吃過，味道是分開的，沒有融進去，感覺就是單買肉圓加單買披薩」、「哈哈深愛肉圓跟披薩的我，還是會買來吃看看」、「筒仔米糕披薩應該快上市了」、「我吃過，真的好特別的披薩」、「真的沒有融合，但也不到難吃啦」、「館長吃不習慣啦XD我是覺得還不錯？哈哈哈哈哈」。
然而事實上，這次除了口味相當特別以外，這次的肉圓披薩還神還原棒球造型幫中華隊集氣，特別採用有如棒球的九宮格切法，肉圓上的醬汁淋法則像棒球上的縫線，這些都是針對世棒經典賽所設計的巧思，幫中華隊集氣在經典賽有好成績！只賣到經典賽結束，單點399元一個，要嚐鮮的民眾可別錯過啦！