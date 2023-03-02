葛蘭素史克(GSK)台灣分公司以呼吸道創新藥物榮獲SNQ國家品質標章認證

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GSK台灣總經理余慧明(Sherman Yu)表示，「GSK非常榮幸獲得國家品質標章的認證，我們會繼續引進更多世界級的藥品到台灣，為台灣民眾的健康福祉貢獻力量，合力戰勝疾病。」
依據衛福部110年統計資料，慢性下呼吸道疾病為台灣十大死因第8名，疾病負擔沉重。 GSK作為呼吸道治療領域的領導者，50年來持續投入氣喘以及COPD的藥物研發，從1969 年GSK推出全世界第一個吸入器 ， 到5年內開發出6種呼吸道藥物，不斷創新，透過藥物及疫苗，提供從預防到治療的呼吸道系列產品，全方位守護患者，承諾讓每個人都能自在呼吸。
GSK在公司治理、社會和環境上的永續成績在全球製藥業中表現優異，連續多年名列道瓊永續指數(DJSI)， 2021年更位居製藥業第一名；2022年GSK也在標普全球永續評估 (S&P Global Sustainability Assessment)榮獲第二名；GSK也重視經濟弱勢國家民眾的獲取藥物權，自2015至2022年，GSK在藥物獲取指數(Access to Medicines Index) 已連續八年名列第一。
在台灣，作為公共衛生的堅強夥伴，GSK會繼續投入一般藥物、專科製藥、疫苗、HIV 等領域，同時積極和各界合作，為邁入高齡化社會的台灣，在減少醫療支出及個人健康老化上發揮正面影響。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56973
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