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日媒稱「9成退將出賣情資」　馮世寬怒罵：胡說八道！

▲針對日媒《產經新聞》報導稱「9成退將出賣情資」，退輔會主委馮世寬怒斥「胡說八道！」（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.02）
▲針對日媒《產經新聞》報導稱「9成退將出賣情資」，退輔會主委馮世寬怒斥「胡說八道！」（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.02）

記者呂炯昌／台北報導

《日本經濟新聞》日前報導直指 「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜」，報導更稱「9成退將出賣情資」。對此，前國防部長、現任退輔會主委馮世寬今（2）日怒斥日媒報導「胡說八道！」

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立院外交及國防委員會今日邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬報告業務概況，並備質詢。會前馮世寬被問到日媒報導9成退將出賣情資一事，會不會感到生氣？馮世寬直呼兩次「胡說八道！」

媒體追問日媒報導稱因為軍中軍官等幹部仍以「外省人」居多，歷屆國防部長也幾乎被外省人壟斷，馮世寬怒批，「放他媽的屁！」

媒體問F-16飛機即將要交，但美方說我們招募飛行員上有點困難，作為前飛官覺得要怎麼辦？馮世寬回說，不要聽美國人的、聽我們空軍司令的。

國防部昨深夜也緊急回應表示，國軍「為中華民國生存發展而戰」、「為台澎金馬百姓安全福祉而戰」，全體官兵捍衛自由民主、守護家園決心始終不變。相關報導憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結，徒令親痛仇快，無助臺海及印太區域和平與穩定。

國防部表示，研析近年共諜案件態樣，早已發現中共慣常運用退役接觸現役，即已策訂相關防處作為，要求各級落實宣教；並結合肅諜專案清查及自清表白問卷，深入查察高風險對象，限制接密及汰除等措施。另在反情報教育方面，國防部表示，經運用莒光日電視教學等多元管道，提高官兵安全警覺；配合國安聯防機制，強化檢肅敵諜能量，近年偵破敵諜案件，多為官兵主動檢舉，顯見國軍反制敵人滲透已扎根基層、展露成效。

國防部強調，陶冶官兵「知廉恥、辨生死、負責任、重氣節」之精神，為國軍忠貞教育重要目標。官兵深刻體認，保家衛國為軍人天職與使命，秉持「退此一步即無死所」的精神，戮力各項戰備整備工作。「槍聲一響，只有亡將、沒有降軍」是國軍捍衛國家、保護人民最忠誠的誓言，籲請媒體報導前，善盡客觀查證之責任，避免誤導視聽、無益區域和平穩定。

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