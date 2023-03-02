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比特權還特權？林明溱兒豪宅爆查不到「建物測量圖」

▲ 民進黨議員卓冠廷在臉書公開查詢結果，表示連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅卻查不到。（圖／新頭殼）
▲ 民進黨議員卓冠廷在臉書公開查詢結果，表示連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅卻查不到。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞 |洪翠蓮 綜合報導

南投林家豪宅不用公開建物測量圖？！民進黨議員卓冠廷在臉書公開查詢結果，表示連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅卻查不到？這是比特權還特權的故事嗎？他直問南投縣前縣長林明溱：為什麼不用公開？若沒有建物測量圖，房貸是怎麼申請下來的？南投縣給你執政8年＋立委6年，林家豪宅的種種疑問，顯示林明溱帝國真的該結束了。

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卓冠廷在臉書表示自己查詢林明溱豪宅所在的「白金漢特區」建案、總共17間豪華別墅的地政資料，發現一件很奇怪的事情：包括已知林明溱兩位兒子起造，或是與黑龍江建設江董可能有關的6間房子，「都沒有建物測量圖」！但是，另外11間都有；查了周邊其他較久遠的建物，連20年前蓋的房子也都有「建物測量圖」。

什麼是「建物測量圖」？卓冠廷解釋，它就像是合法建物身份證的必要資訊，如果房子要去辦貸款，銀行也一定要有這個圖，才知道房屋面積有多大，估價才有依據，才有可能貸款給屋主。他直指林明溱家這兩間豪宅都有貸款，所以一定有圖。

之前台中立委補選時，國民黨候選人顏寬恒就是因為有建物測量圖，才被發現二次施工後，佔用國有地的莊園級豪宅變成長高又長胖的大違建。卓冠廷表示，南投林家豪宅的這張圖，在公開資訊查不到，社會公眾不知道房子合法的使用範圍，無法得知房子是否有二次施工？有沒有違建？「連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，南投林家豪宅就不用」？

卓冠廷質疑林明溱兒子的2間豪宅建物測量圖，為什麼在南投縣政府的系統裡不用公開？是根本沒申請，還是縣府動了手腳暗槓起來？如果沒有建物測量圖，房貸是怎麼申請下來的？

此外，卓冠廷還發現，在該白金漢建案中那6間沒有圖的豪宅，其中2間起造人是江姓（1間是該建商江董後來售出的房子），2間林姓起造人已知是林明溱兒子起造，另外2間原始起造人也姓林，後來轉手賣人。

自家的豪宅卻可以不公開，卓冠廷質疑林明溱還在掩飾什麼，痛批林明溱在南投縣執政8年＋立委6年，可以隻手遮天嗎？對於林家豪宅產生的種種疑問，在在顯示「林明溱帝國真的該結束了」。

民進黨議員卓冠廷在臉書表示，自己查詢林明溱家豪宅地籍資料，赫然發現沒有建物測量圖，質疑如何辦理房貸，其中可能還有內情。 圖：翻攝自卓冠廷臉書
▲民進黨議員卓冠廷在臉書表示，自己查詢林明溱家豪宅地籍資料，赫然發現沒有建物測量圖，質疑如何辦理房貸，其中可能還有內情。（ 圖／翻攝自卓冠廷臉書）

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