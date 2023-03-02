PRP增生治療都一樣？研究：關鍵在生長因子活化程度

關節退化熱門治療 什麼是PRP？
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目前臨床上取得PRP的方法是抽取自體血液，經由離心過程所萃取而成，其中血小板濃度的高低，是影響PRP治療的關鍵，因為當人體抽取分離出PRP的濃度不夠，會影響生長因子含量不足，將導致於注射回人體治療時容易失敗。而一般認為PRP的製程，從活化到注射要小於10分鐘，超過10分鐘會功能會遞減消失也是PRP的一項限制。
增生治療效果關鍵 在生長因子活化程度
長春藤生物科技與臺北醫學大學攜手合作研究成果刊登於國際重量級期刊《國際分子科學雜誌IJMS》，顯示PRP增生治療的效果，關鍵在生長因子活化程度。目前已發展成功ICARE PRP+高濃度自體修護生長因子，將生長因子濃度提升至一般PRP產品的80~100倍，可更有效增強治療效果。
在流程上，突破一般PRP從活化到注射要小於10分鐘的限制，獨立艙體凍乾設備，讓患者免除每次治療都要抽血的不便，只要抽一次血，就能進行完整療程。以專利離心設計保留超高濃度的自體修護生長因子，以密閉血袋抽血後，立即送到無菌實驗室處理檢驗，有效保存PRP活性達到6個月。
目前已經有超過4000名使用者體驗過I CARE PRP+優適骨療法進行關節保養或關節治療，包含受傷脫臼、運動扭傷拉傷、體重過重導致的膝蓋疼痛、媽媽手、網球肘、五十肩、滑鼠手、肩頸痠痛等患者，提升組織修護和軟骨細胞增生，成效極佳。
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