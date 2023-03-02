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奈良鹿性情大變？她「遭爆咬4天後」嚇壞　內行反揭真相

▲奈良看鹿幾乎是不少人去日本必排的行程之一，不過近日卻有台灣網友到當地旅遊時，被鹿隻咬傷的消息。（圖／取自pixabay）
▲奈良看鹿幾乎是不少人去日本必排的行程之一，不過近日卻有台灣網友到當地旅遊時，被鹿隻咬傷的消息。（圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著各國陸續的解封，不少人從去年底開始就開始飛出國，其中日本仍然是不少人解封後出國的首選。而近日，就有網友分享自己去日本旅遊時，到關西地區的奈良縣餵食小鹿，結果沒想到卻被咬了一大口，讓她嚇到直接在日本路邊大哭，事後發出傷口照片時，讓不少網友全嚇壞，引起不小的討論。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「上禮拜跟日本去日本玩真的超開心，然而去奈良一定就是要看鹿，看到好多人在餵鹿就也想要嘗試，結果沒想到鹿餅一到手就開始被包圍，有的鹿會咬衣服、有的鹿則是會輕輕的撞，結果正當還在拆餅乾時，就突然有鹿咬了我左大腿一大口，一開始感覺沒有很痛，只知道被咬傷，但過了十秒之後，腿就開始超痛.....對，我就直接在日本路邊大哭」。

後來該網友拍下第一天被咬傷時，可以看見傷口明顯的有些瘀青紅腫，結果到第四天的時候，整個傷口瘀血到不行，呈現紫黑色的狀態，讓該網友也有些嚇到，溫馨提醒接下來要前往奈良看鹿的人表示「鹿真的很派，萬一鹿餅拆不開就整疊丟出去，包裝紙是可以食用的，不要像我一樣被啃！」

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▲網友分享自己去奈良餵鹿時，結果被咬了一口，四天之後傷口看起來有些嚴重。（圖/Dcard）
貼文一出，不少網友紛紛被嚇壞表示「一開始想說在哭啥....看到照片比想像中嚴重」、「買了餅還沒餵到還要花錢看醫生，真是『鹿不敷出』」、「原本想說是在哭三....結果看到圖片也太痛」、「感覺超級痛！好誇張」、「之前去那邊的鹿愛吃不吃的啊，現在變兇了？」、「真假啊......疫情前去過覺得沒很兇啊」。

另外則有不少內行人表示「誠心建議去奈良千萬別買鹿餅餵鹿，身上也不要帶食物去，真的會像動物星球頻道一樣，瘋狂被追殺、撕咬！」、「正常喔，我之前住大阪，疫情後想說難得沒什麼觀光客去奈良走一下，結果鹿不知道是不是都沒被觀光客餵餓很久還是怎樣，也是被狂咬，超痛的」、「東大寺那附近的都很粗暴喔，不要亂餵」、「奈良的鹿都是野生的不歸園區管喔！真的不要亂餵，以免被咬喔」、「奈良的鹿一直都是這麼沒禮貌....大家去之前真的要做功課」。


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