奈良鹿性情大變？她「遭爆咬4天後」嚇壞　內行反揭真相

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後來該網友拍下第一天被咬傷時，可以看見傷口明顯的有些瘀青紅腫，結果到第四天的時候，整個傷口瘀血到不行，呈現紫黑色的狀態，讓該網友也有些嚇到，溫馨提醒接下來要前往奈良看鹿的人表示「鹿真的很派，萬一鹿餅拆不開就整疊丟出去，包裝紙是可以食用的，不要像我一樣被啃！」
貼文一出，不少網友紛紛被嚇壞表示「一開始想說在哭啥....看到照片比想像中嚴重」、「買了餅還沒餵到還要花錢看醫生，真是『鹿不敷出』」、「原本想說是在哭三....結果看到圖片也太痛」、「感覺超級痛！好誇張」、「之前去那邊的鹿愛吃不吃的啊，現在變兇了？」、「真假啊......疫情前去過覺得沒很兇啊」。
另外則有不少內行人表示「誠心建議去奈良千萬別買鹿餅餵鹿，身上也不要帶食物去，真的會像動物星球頻道一樣，瘋狂被追殺、撕咬！」、「正常喔，我之前住大阪，疫情後想說難得沒什麼觀光客去奈良走一下，結果鹿不知道是不是都沒被觀光客餵餓很久還是怎樣，也是被狂咬，超痛的」、「東大寺那附近的都很粗暴喔，不要亂餵」、「奈良的鹿都是野生的不歸園區管喔！真的不要亂餵，以免被咬喔」、「奈良的鹿一直都是這麼沒禮貌....大家去之前真的要做功課」。