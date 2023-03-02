立院審國定假日法 朝野提案加碼增這些節日！最多休19天
鑒於台灣長年面臨長工時問題，加上今年補班日達6次，引發民眾抱怨聲浪不斷。立法院內政委員會今（2）日審查《國定假日法》草案，朝野立委皆拋出國定假日加碼方案，並邀內政部長林右昌備詢。其中，時代力量立院黨團提案增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日等節日放假，國民黨立委陳玉珍拋8月23日八二三紀念日放假，民進黨立委林靜儀則主張增農曆1月20日全國客家日、8月1日言論自由日、12月18日國際移民日放假1天。
記者翁子竣／台北報導
根據內政部頒布《紀念日及節日實施辦法》，現行國定假日包括中華民國開國紀念日、228和平紀念日、兒童節、民族掃墓節、國慶日、端午節、中秋節、除夕，除春節3天外其餘假日皆為1天，統計共11天。另勞工享勞動節放假1天、軍人享軍人節放假1日。不過該辦法僅為行政命令，立委盼能提高層級。
時代力量黨團提出《國定假日法》草案，提議新增4月7日言論自由日、4月22日世界地球日、7月15日解嚴紀念日、8月1日原住民族正名紀念日、9月28日教師節、12月10日世界人權暨美麗島事件紀念日放假1天。另外，元旦假期則改為2天。
民進黨立委陳瑩提《國假暨文化節日實施條例》草案，增加8月1日原住民族正名紀念日放假，另具原住民身分者，每年均應享3天歲時祭儀假；民進黨立委賴惠員提出《國定紀念日及節日實施條例》草案，主張元宵節放假1天；民進黨立委林靜儀提議《紀念日及節日實施條例》草案，新增農曆1月20日全國客家日、8月1日言論自由日、12月18日國際移民日放假1天。
國民黨立委陳玉珍提議《中華民國國定紀念日與節日實施法》草案，新增8月23日八二三紀念日放假；國民黨立委廖婉汝提《國家紀念日及節日實施法》草案，主張春節放假5天、元宵節3天，冬至放假1天。國民黨立委王鴻薇則建議，西洋與農曆情人節可放假。
針對朝野立委踴躍提案盼新增假期，林右昌今赴內政委員會備詢前受訪表示，今天很多立委有提案，就再看委員的意見與討論。