南投青年嘆家鄉20年不變　林靜儀「中二經驗」籲返鄉投票

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阮俊達說，民進黨青年部從2月1日開始深入南投，28天有30場輔選，自己也跑了15場。南投是台灣的心臟，有豐富優美的自然資源，也有歷史文化，但一直沒有一位可以用心服務選民，又具備視野跟想法的立委，蔡培慧就是最好人選。
阮俊達也說，他是蔡培慧在世新大學任教時的學生，當時修習社區發展的課程，蔡培慧以老師身分帶學生到南投，還有各地農村進行田野調查。蔡培慧一直都在南投，不論選情如何變化，一直都把故鄉南投鄉親擺在心中最優先順位，雖然曾是學者，但對土地的熱愛始終身體力行，沒有改變過初衷，請大家一起把「南朋友」找出來，去投票就會改變。
出身南投鹿谷、翻轉中二選區的林靜儀表示，這次「國務青陪慧團」到南投不只為了南投，他們看到地方政治沉痾，藉由補選，相信地方區域的荒唐現象較能被看見，這也代表台灣的民主政治落實還有未竟之功。
林靜儀表示，自己跟蔡培慧過往曾同時擔任不分區立委，但蔡培慧花了很多時間在國會關注南投議題，也在地方服務，相信所有了解的人，都知道蔡培慧對土地的不捨。
她表示，南投的街上很難看到年輕人，很多長輩看到年輕人會很感動，這就是南投的現況，林明溱誇口說30年的政績，但卻連青年人所需的政策都做不出來。
「每次選舉要拜託年輕人回家投票我心都很痛，因為這代表過去長期以來該地讓年輕人必須離鄉背井」 ，林靜儀強調，雖然連假剛放完，又要花錢，且路途遙遠，但這是因為過去沒有好立委讓回家的路近一點，拜託大家再辛苦一次回去投票，南投第二選區會像台中第二選區一樣有所改變。
國務卿代表則說，自己擔任蔡培慧的分身去輔選，徒步賣力拜訪，也在夜市、十字路口宣講，很多人問會不會累、會不會辛苦，但看到民眾熱情的加油與鼓勵就不會累了，這些鼓勵就是動力。相信大家都知道，南投需要改變、需要翻轉，需要蔡培會這樣的立委替南投爭一口氣。
曾在台北生活的南投青年代表則表示，常常沒有自信告訴大家是南投人，自己深愛家鄉，但那裡20年來如出一轍，期盼大家支持最關心年輕人的蔡培慧。「我跟很多南投年輕人一樣，高中就到台中念書 ，因為南投的教育環境不得不讓人付出更多時間、租房成本」。
青年代表表示，大學畢業後回到南投，希望替自己家鄉做出改變，但薪資水平、交通建設沒有充足改變，「我不禁害怕如果南投一直沒有改變，年輕人該怎麼辦」，希望蔡培慧能順利回到國會，為南投發聲。
青年代表說，說好聽是純樸，直白一點的話，南投就是沒有進步，「我已經看了20年，難道還要再看一一個20年嗎？」這次機會非常重要，拜託大家星期六辛苦一點，回家一趟，為家鄉南投爭一口氣。