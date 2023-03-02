65歲以上長者有4成失能性聽損　「這樣搓」檢測聽力

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「搓手護聽力」簡單三步驟為讓聽力損失更容易被察覺，進而預防因聽力產生的失智症風險。PSA華科基金會今年持續跟進WHO的聽力照護行動，推出「搓手聽篩法」。
聽力師黃詠耀表示，常見的3種聽力測試法為詢問單一問題、氣音測試和搓手測試。實證顯示，在背景噪音不超過55分貝的環境下，「搓手聽篩法」之聽力快篩方式，可使75%聽損40分貝以上的長輩及早被發現，不僅簡易、快速、零成本、不受時間環境限制，且方便操作，也有一定準確性。
步驟一：移動到安靜空間
步驟二：比一個手指愛心
步驟三：左耳右耳旁搓三下
醫界呼籲：聽力篩檢應納入健檢長庚紀念醫院耳科主治醫師吳哲民指出，65歲以上長者的聽損盛行率隨年齡增加而提高。然而，因為不會產生立即性的身體不適，使得聽損初期的就醫率極低。建議將聽力相關篩檢，納入衛生福利部國民健康署提供65歲以上民眾每年一次的成人健康檢查項目中。
「阿西哥」陳博正成助聽器達人演藝圈也有不少聽損案例。小學時即遭密醫誤診而導致長期聽力損失的金鐘金馬得主「阿西哥」陳博正，曾經有一段時間因為排斥就醫矯正聽力，甚至聽不到別人跟他打招呼，而被劇組誤會是耍大牌。就連女兒大聲跟他說話都被誤會「罵老爸」，因此在家人的提議下進行聽力檢測並戴上助聽器。佩戴助聽器至今將近15年，陳博正強調，關心長輩聽力刻不容緩，希望搓手這個小動作能成為日後朋友見面時打招呼的方式之一。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56974
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