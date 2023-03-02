好市多洋芋片漲30%！蜂蜜爆米花也變貴 網：不想續卡了
知名美式賣場好市多（Costco）近來屢爆出商品漲價訊息，令不少粉絲心冷。一名網友點出，好市多日系品牌洋芋片從他印象所及的135元，漲至今日的175元，大嘆：「錢錢愈來愈薄！」其他網友回應說，爆米花和蜂蜜也都變貴了。
記者徐銘穗/綜合報導
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，指出不少人到好市多必買的日系品牌洋芋片漲價了，「一開始的135慢慢的變145、155，曾經降回135，現在已經漲到175」，換算下來漲幅約30%，還有網友回說：｢最早期其實是119。｣而根據今購百科資料顯示，該洋芋片在去年10月售價為155元，對比此刻售價175元，價格的確緩步成長。
好市多販售大包裝500克的日系品牌洋芋片漲到175元，網友直呼：「這價錢去買小包裝的就好，100g要35塊，跟小包裝沒差異了。小包裝還不怕吃不完不好保存。」也有網友反諷說：「謝謝好市多幫我戒零食！」
除了日系洋芋片漲價外，也有網友發現好市多每車一包的爆米花已漲到339元，蜂蜜也漲到799元，就連台灣品牌的格狀洋芋片也從129元漲到159元。好市多接連的漲價訊息讓不少粉絲感到失望，大嘆：「去年通知續卡，興趣缺缺…好市多價格已經沒什麼競爭力了。」