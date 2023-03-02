美國務院批准售台數百枚F-16彈藥！總價近190億元
美國國防安全合作署（DSCA）當地時間1日發布聲明，聲稱國務院已同意出售數百枚F-16彈藥給台灣，金額約6.19億美元（折合新台幣約189億元），已通知國會。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據DSCA官網公告，此軍售案內容還包括200枚先進中程空對空飛彈（AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, AMRAAM）、100枚高速反輻射飛彈（AGM-88B High-Speed Anti-Radiation Missiles, HARM）、集成和測試支持設備、消耗品和配件、技術和後勤支持服務等。
公告指出，這項出售案是為支持台灣部隊現代化、保持可靠的防禦能力，也符合美國的國家、經濟和安全利益，並有助於維持地區政治穩定、軍事平衡和經濟發展，同時也不至於改變區域的基本軍事平衡。
主要承包商將是亞利桑那州的雷神飛彈防禦公司（Raytheon Missiles and Defense ）以及洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）。公告也強調，這項出售案不會對美國的國防準備造成不利影響。