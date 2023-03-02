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在地與空降的對決！林明溱選前之夜　蔣萬安、盧秀燕助陣

▲國民黨今公布林明溱選之夜規劃，縣市長助陣力拼勝選。（圖／國民黨提供）
▲國民黨今公布林明溱選之夜規劃，縣市長助陣力拼勝選。（圖／國民黨提供）

記者余祥／台北報導

南投縣立委補選後天週六投票，國民黨今（2）日上午召開記者會，說明國民黨候選人林明溱明天下午步行掃街及選前之夜規劃，當天將有台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等縣市長強棒到場助陣，另也請來老縣長林源朗出面力挺。國民黨強調，面對綠營對手無所不用其極的不實抹黑污衊，現在更是南投鄉親站出來守護自己家園的時刻，「團結相挺，守護南投就差你一票！」

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國民黨發言人楊智伃表示，回顧去年3月3日，早上9點07分全台發生多處大停電，造成交通混亂、民眾恐慌，許多商家企業損失慘重，更讓民眾受困，甚至因此離世，全台550萬戶民眾被迫在漆黑之中，這場大停電帶來的黑暗，正如民進黨執政以來讓人民的生活蒙上了一層灰，更讓民主變成只有抹黑以及造謠，明天正是點亮希望的時刻，大家必須站出來守護南投、守護台灣。

楊智伃說明，明天下午4時30分，林明溱將從南投的文化中心一路走到南投的體育場前廣場，也就是選前之夜的場地，陪同林明溱掃街的來賓，包括黨主席朱立倫、副主席連勝文、智庫執行長柯志恩等，大家一步一腳印，腳踏實地，象徵林明溱這30年來為南投付出與努力，絕不是民進黨這三個月來的抹黑與造謠所能抹滅。

他說，接下來的下午5時30分開始，將在南投體育場前廣場舉辦選前之夜，朱立倫、蔣萬安、桃園市長張善政、盧秀燕，以及南投縣長許淑華、嘉義市長黃敏惠，縣市首長齊聚一堂，展現團結為南投、為台灣打拚的決心。選前之夜來賓還包括林源朗、南投縣議長何勝豐，這兩位的加入，更顯示林明溱在地耕耘廣受肯定。

楊智伃表示，補選的投票率普遍不高，南投立委補選這一仗，希望所有好朋友能夠站出來，絕不能贏在家裡、輸在票匭，鄉親一定要站出來，投下對南投的肯定，投下自己神聖的一票。

選前之夜主持人、文傳會主委洪孟楷表示，這場立委補選是民進黨主席賴清德上任之後的第一戰，民進黨所有的步數出盡，昨天國民黨已對民進黨、對賴清德提問，有必要為了一場選舉抹黑到這種程度嗎？民進黨只能拿著對手的頭像搭配抹黑文字來做文宣嗎？如果民進黨沒有正式回應，就代表小看了南投鄉親的智慧。

洪孟楷強調，這場選舉是抹黑與反抹黑的選擇，是黨意與民意的選擇，更是一場3個月臨時空降與30年的在地經營的選擇。2號林明溱在中央能監督、在地方能建設，絕對是最優質的選擇，期盼南投鄉親用智慧來選出最能夠為在地發展謀福利，爭取更好建設的立法委員。

洪孟楷指出，他父親是南投草屯人，本身也是南投子弟，明天擔任選前之夜的主持，希望延續去年主持蔣萬安、黃敏惠選前之夜，以及主持今年王鴻薇立委補選的選前之夜的氣勢，讓3月4日投票率一舉衝高、迎接勝利。

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