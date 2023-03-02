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辜老精神不死！陳水扁悼辜寬敏：制憲之路將追隨走下去

▲ 陳水扁前總統1日，北上前往悼念辜寬敏。（圖／新頭殼）
▲ 陳水扁前總統1日，北上前往悼念辜寬敏。（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏2月27日辭世，享耆壽97歲。陳水扁前總統1日前往悼念會場表達哀悼之意，並簽名留言「永懷辜資政精神不死 制憲之路將追隨走下去」。

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辜寬敏2月27日上午圓滿走完人生花道，3月1日起開放社會各界追思，陳水扁在開放追思首日下午特地北上，前往靈堂致意、獻花，並行三鞠躬最敬禮，在簽名簿上寫下「永懷辜資政精神不死 制憲之路將追隨走下去」。

陳水扁事後透過臉書表示，辜寬敏一生為台獨運動奮戰不懈，「辜老精神不死」

他日前也發文悼念，永懷智仁勇兼具的台獨大老制憲推手辜寬敏，並透露，辜寬敏是他的大恩情人，不只出錢讓阿扁出獄，並把新台灣國策智庫無條件交給凱達格蘭基金會經營。

陳水扁提及，去年7月25日到陽明山探望辜寬敏，阿扁說：「辜老要加油喔！」辜老回稱：「沒有油可加了啦！」。

陳水扁說，去年2月辜寬敏抱病接受陳水扁《有夢上水》專訪，辜自曝，1972年3月2日與當時的行政院副院長蔣經國共商國是，展現大無畏精神，直言「反攻大陸是癡人說夢」，保衛台灣應優先於反攻大陸，同時要求解除黨禁，開放言論自由，言人所不敢言。

陳水扁指出，辜寬敏一生推動台獨運動，力主正名、制憲、入聯，辦雜誌、登廣告，成立智庫及基基會，宣揚台灣意識，身先士卒。特別是獎掖後進，鼓舞年輕人；熱心公益，賑災濟弱，從不落人後。

「如今是後生晚輩繼續為完成辜老遺願再加油的時候了！」，陳水扁說，辜老已完美走完人生花道，留下智仁勇三達德兼具的成功典範，也是阿扁追隨學習的好榜樣。

新聞來源為Newtalk新聞

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陳水扁前總統前往辜寬敏靈堂致意，簽名留言。 圖：陳水扁辦公室提供
陳水扁前總統前往辜寬敏靈堂致意，簽名留言。 圖：陳水扁辦公室提供


陳水扁前總統前往辜寬敏靈堂致意，簽名留言。 圖：陳水扁辦公室提供
陳水扁前總統前往辜寬敏靈堂致意，簽名留言。 圖：陳水扁辦公室提供

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