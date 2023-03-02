美軍售兩款F-16戰機用飛彈 國防部：可有效應對共軍威脅
國防部今（2）日表示，美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1,900萬美元對台軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
記者呂炯昌／台北報導
國防部表示，面對中共常態性派遣軍機與無人機襲擾我防空識別區，影響台灣空域行動自由，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於《台灣關係法》與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯的感謝。
AGM-88B與AIM-120C都可掛載於空軍F-16V戰機使用。對此，國防部指出，本次美方同意供售之2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力之彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。
根據美國國防部安合局（DSCA）發布資訊，這項軍售案包含100枚AGM-88B反輻射飛彈、23枚HARM訓練用彈、200枚AIM-120-C8中程空對空飛彈、 4組AIM-120C導引部件，26組LAU-129多用途發射器，另還包括多項上述二種飛彈的模擬、訓練零組件及耗件，以及各式軟、硬體。