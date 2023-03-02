東區商圈復甦了？「這店面」總價1.72億賣出 近3年最高
隨著疫情解封，國內外消費人潮回籠，各大商圈力求振作，其中台北東區也陸續出現店面交易，去年10月，大安區大安路一段的73.34坪店面，以總價1.72億元轉手，單價約234.5萬元，總價是去年東區店面交易最高，也是近3年東區商圈店面總價最高，據了解，目前該店面切割成3間出租，包括髮廊、網美咖啡店，另有一間空置中，而近年大坪數店面也常見割成兩、三個小店，藉此降低租金門檻，出租率也高，對房東而言，租金投報率也高。
記者張志浩/綜合報導
台灣房屋集團趨勢中心表示，近兩年東區商圈店面交易狀況中，2021年共成交9筆店面，僅兩筆破億，其餘都在億元以下，而單價區間落在每坪108至271萬元不等；2022年目前共成交10筆店面，也是兩筆破億店面，最低總價的是光復南路96巷店面4200萬元，目前由美式布朗尼專賣店經營中。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫後商圈發展受到衝擊，加上東區長期店租高，空置率高，近年少有高價店面交易，觀察近年交易的東區店面，大致有3特色，第一是「巷弄店面」，正忠孝東路門牌店面廣告效益高，但是房東取得成本也高，以目前市況來說買方接手意願也不高，算是有行無市，所以房東也惜售，市場少見交易，反倒是巷弄內的店面，既享有東區便利性，店租實惠，出租率較高。
此外，近兩年東區成交的店面總價，多半以「千萬級店面」為主流，八成都在億元以下，入手門檻低，實用效益高，反而吸引買方以長期持有觀念卡位東區。接著為「中型店面」，成交店面坪數多在35至50坪之間，較貼近主要需求，就算總坪數較大的店面，也常見切割成兩、三個小店，降低租金門檻，出租率也高，對房東而言，租金投報率也高。
第一建經研究中心副理張菱育則認為，店面貸款屬於「投資型」資產，通常銀行放貸款比較保守，視申貸人的還款能力、財務狀況以及店面位置條件等來評估，若是一般店面貸款成數，大約5至7成左右；若建物用途為住宅的店面，在台北市總價7000萬元以上，還會受高價住宅貸款規定，銀行貸款成數最高4成，且無寬限期，且利率也會比一般住宅還高，貸款年限也比住宅還短，最多僅到20年。