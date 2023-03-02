女性腹腔手術怕沾黏釀不孕？醫教術後簡單２動作有助預防！

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為什麼會出現沾黏？蔡亞倫醫師表示，沾黏是術後傷口癒合機制所帶來的影響，術後傷口即便妥善縫合也是個傷口，在癒合過程中會經歷發炎、疤痕形成，修復，經3-5天左右的時間疤痕藉由分泌纖維蛋白開始逐漸修復以及慢慢被人體吸收，但若距離其他器官、組織太近就可能黏住形成「沾黏」。
沾黏發生在腹腔最麻煩？沾黏各項手術都可能形成，其中又以腹腔最為麻煩，因為器官多、面積廣，特別是女性也會有子宮沾黏、卵巢沾黏、輸卵管沾黏等風險，將帶來不同的影響。
女性腹腔鏡及子宮鏡手術沾黏的影響，可能經期異常、引起不孕。
腹腔沾黏對女性的影響：蔡亞倫醫師指出，沾黏若發生在腸道，有可能造成腸道阻塞，出現腹痛、排氣不順、難以排便、噁心想吐等。若沾黏發生在卵巢、輸卵管，除了腹痛外也有可能使得排卵或卵子運送不順暢，可能發炎、水腫、不孕症。若子宮腔內沾黏可能經血減少、經期紊亂、點狀出血、不孕症等。另外像是剖腹產或子宮肌瘤切除等子宮相關手術，也有可能因位置較低與膀胱形成沾黏，進而影響排尿，使得排尿感覺受到影響。而各器官沾黏最嚴重也可能壞死，危及生命安全，需緊急治療。
關鍵期留意症狀：蔡亞倫醫師提醒，沾黏與否關鍵期在3-5天，女性民眾在術後可觀察，及配合術後翻身走路等運動。後續追蹤如有相關症狀出現，一般而言若情況較輕、僅有出現不適者，會以止痛藥等藥物治療改善症狀。若是已經影響器官結構、身體機能才會再進行手術排除沾黏。不過畢竟這也是一項手術，也有可能再行成下一次沾黏。
防沾黏產品、腹腔鏡手術等，有助預防沾黏情況發生。
防範沾黏發生，一般而言都會預防性使用防沾黏產品，可為水狀、膠狀、貼布狀等，醫師多會提供建議並討論，不過視情況也有可能無法使用。蔡亞倫醫師舉例，若患者本身出血量較大，需要使用引流管導流，水狀和膠狀的防沾黏產品也許會隨著引流管排出，貼布型防沾黏產品的效果可能較佳，適合哪類型防沾黏產品因人而異，這類情況就會在手術前與民眾討論。另也可以詢問醫師以微創或腹腔鏡手術進行，手術傷口較小，除了美觀，沾黏機會也大幅降低。
女性腹腔手術怕沾黏釀不孕？醫教術後簡單２動作助預防！
術後簡單２動作：蔡亞倫醫師表示，術後防沾黏發生，建議可適度的多活動身體、多走動，減少疤痕結痂於體內形成沾黏的機會。若術後較不方便起身走動，也可以在床上以左翻右翻、翻動身體的方式活動身體，也對避免沾黏有所幫助。
飲食調整加速傷口復原：另外，術後飲食也可多留意，雖和防範沾黏無關，不過可以加速身體傷口復原，飲食便建議以修復身體、降低發炎反應為主，像雞湯、魚湯都是很好的選擇，並避免辛辣、重口味、抽菸、酗酒為佳。
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