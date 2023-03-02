口罩鬆綁不可輕忽　過敏恐影響孩子發育慢、長不高　

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都市化影響 台灣過敏兒逐年增加過敏原因與遺傳基因、生活環境密切相關。受到現代社會都市化影響，小孩越來越少接觸大自然中的傳染源、微生物等，影響了免疫系統發展，導致罹患過敏性疾病的機率增加。
嚴重過敏 導致發育受影響根據多國研究指出，過敏會造成睡眠品質差，進而影響生長發育、免疫力下降。呂孟哲說明，生長發育最重要的就是吃飽睡好。若孩子有氣喘、異位性皮膚炎，出現鼻子過敏、皮膚過敏等症狀，都會讓人睡不好，導致生長激素分泌不足或不規律，發育就會受到影響。
同時，過敏也可能讓人過動或是憂鬱。如過敏性鼻炎與異位性皮膚炎，會讓人渾身發癢不舒服，甚至嚴重狀況會影響腦部認知，孩子久而久之形同過動；若是皮膚過敏出現紅腫、脫皮、頭皮屑、搔癢等症狀，也會影響孩子的人際關係。
口罩鬆綁 病毒傳染易誘發過敏因此，口罩鬆綁後仍不能大意，病毒傳染容易誘發氣喘、過敏性鼻炎、蕁麻疹等多種病症，而且感冒也會捲土重來。有過敏症狀的孩子，若家中或學校有人出現咳嗽、流鼻水等症狀，要適當保持距離，必要時戴上口罩，以防過敏加重、進而影響睡眠與發育。
確診新冠 氣喘患者肺功能下降特別要注意的是，氣喘屬於肺部慢性反覆發炎，若氣喘兒確診後沒有好好治療，恐引起後續併發症，肺功能降低會導致氣喘更頻繁發作，嚴重的話可能需要半夜送醫。醫師呼籲，民眾日常應注意自己是否有過敏疾病，避開過敏原、規律使用保養藥物，做好日常保養對於心肺功能的影響就不會太大，不必過度擔心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56941
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