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口罩鬆綁不可輕忽　過敏恐影響孩子發育慢、長不高　

口罩鬆綁不可輕忽　過敏恐影響孩子發育慢、長不高　
口罩鬆綁不可輕忽　過敏恐影響孩子發育慢、長不高　

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】口罩令雖然鬆綁，但家長仍要注意，病毒傳染恐會誘發氣喘發作！部立雙和醫院小兒部專任主治醫師暨過敏氣喘免疫科專科醫師呂孟哲提醒，孩童若有嚴重過敏，睡不好會導致發育受影響，甚至嚴重皮膚病會讓人憂鬱，因此有氣喘或呼吸道過敏等症狀的孩子，必要時仍應戴上口罩，才能維持健康。

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都市化影響　台灣過敏兒逐年增加　

過敏原因與遺傳基因、生活環境密切相關。受到現代社會都市化影響，小孩越來越少接觸大自然中的傳染源、微生物等，影響了免疫系統發展，導致罹患過敏性疾病的機率增加。

嚴重過敏　導致發育受影響

根據多國研究指出，過敏會造成睡眠品質差，進而影響生長發育、免疫力下降。呂孟哲說明，生長發育最重要的就是吃飽睡好。若孩子有氣喘、異位性皮膚炎，出現鼻子過敏、皮膚過敏等症狀，都會讓人睡不好，導致生長激素分泌不足或不規律，發育就會受到影響。

同時，過敏也可能讓人過動或是憂鬱。如過敏性鼻炎與異位性皮膚炎，會讓人渾身發癢不舒服，甚至嚴重狀況會影響腦部認知，孩子久而久之形同過動；若是皮膚過敏出現紅腫、脫皮、頭皮屑、搔癢等症狀，也會影響孩子的人際關係。

口罩鬆綁　病毒傳染易誘發過敏

因此，口罩鬆綁後仍不能大意，病毒傳染容易誘發氣喘、過敏性鼻炎、蕁麻疹等多種病症，而且感冒也會捲土重來。有過敏症狀的孩子，若家中或學校有人出現咳嗽、流鼻水等症狀，要適當保持距離，必要時戴上口罩，以防過敏加重、進而影響睡眠與發育。

確診新冠　氣喘患者肺功能下降

特別要注意的是，氣喘屬於肺部慢性反覆發炎，若氣喘兒確診後沒有好好治療，恐引起後續併發症，肺功能降低會導致氣喘更頻繁發作，嚴重的話可能需要半夜送醫。醫師呼籲，民眾日常應注意自己是否有過敏疾病，避開過敏原、規律使用保養藥物，做好日常保養對於心肺功能的影響就不會太大，不必過度擔心。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56941

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