分手曹佑寧半年仍被罵！前女友忍2年怒了：拜託適可而止

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曹佑寧不久後發出聲明，宣布和鍾蕙羽結束6年感情，更強調情變和此次風波無關，希望網友們不要亂做文章，鍾蕙羽分手後則在IG上曬出兩人合照，貌似仍對這段長跑愛情依依不捨，但也表示打算努力過新生活，盼自己快點走出情傷。
曹佑寧分手後，卻不是和余玥傳出新戀情，而是在超過半年後，和新生代女神王淨譜出戀曲，兩人還甜蜜同遊日本，回台後雙雙大方認愛，獲得許多粉絲祝福，兩人也坦言現在處得很好，希望外界能給予多一點空間，讓小倆口過正常生活。
不過王淨在認愛後，某日卻在IG問答被網友問到關於「綠茶ㄅ」，她回覆「說到這個，在此呼籲大家要尊重別人的隱私哦，不要特地約別人的髮型師或化妝師問私事啦，要做些對生命有意義的事啦，不然好好笑！」讓許多網友紛紛猜測是否在說前女友鍾蕙羽，甚至翻出鍾蕙羽曾按讚王淨貼文，以及王淨被發現背曹佑寧媽媽手工編織包後，編輯過去有背曹媽媽包包的貼文等細節，鍾蕙羽昨（1）日則在IG上發多篇限動強調「跟我一點關係都沒有」。
鍾蕙羽表示，自己已經展開新生活，本來想置之不理，卻無端被牽連，對此感到既無奈又生氣，她透露之前確實有追蹤對方，但單純只是因為欣賞，按讚也是很久之前的事，不知道為何現在被挑出來說在「搞小動作」，延伸出許多無中生有的事，而版面還留有前任的回憶，也無關網友的事，IG更是早已退掉曹佑寧家人追蹤，這兩年卻一直被貼上「瘋前任」、「校花女友」等標籤。
鍾蕙羽指出，過去的事情已經解釋得很清楚，也努力花了很多時間從陰霾走出，卻仍不斷受到酸民惡意攻擊，也曬出網友私訊謾罵的內容，希望大家能適可而止，「這條路走得很辛苦很累很漫長⋯我現在真的只想過好每一天，就這樣」。（編輯：賴禹妡）