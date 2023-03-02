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分手曹佑寧半年仍被罵！前女友忍2年怒了：拜託適可而止

▲曹佑寧過去曾是棒球國手，後因電影《KANO》爆紅後，宣布告別運動員身分，正式進軍演藝圈。（圖/記者陳明中攝）
▲曹佑寧過去曾是棒球國手，後因電影《KANO》爆紅後，宣布告別運動員身分，正式進軍演藝圈。（圖/記者陳明中攝）

記者賴禹妡/台北報導

男星曹佑寧過去曾是棒球國手，後因電影《KANO》爆紅後，宣布告別運動員身分，正式進軍演藝圈，前年參加實境運動節目《全明星運動會》第二季時，再度用亮眼成績驚豔觀眾，而在感情生活，曹佑寧曾和一路相伴6年的正宮女友鍾蕙羽分手，兩人疑似因分隔兩地情變，近日則和女星王淨大方認愛，受到許多粉絲祝福，不過王淨近日在IG限時動態上呼籲，希望大家能尊重隱私，不要特地約別人的髮型師或化妝師問私事，讓不少網友瘋猜內情，而前女友鍾蕙羽也出面發聲，強調自己和此事無關，要大家別再重提舊事做文章。

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▲曹佑寧與輔大校花鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自instagram）
▲曹佑寧與輔大校花鍾蕙羽交往6年分手。（圖／翻攝自instagram）
曹佑寧前年出演中國網劇《他在逆光中告白》男主角，和女星余玥有許多親密對手戲，而余玥去年5月突在微博開嗆正宮鍾蕙羽，控訴對方頻頻用小帳私訊騷擾，鍾蕙羽隨後也在IG上向余玥道歉。 

曹佑寧不久後發出聲明，宣布和鍾蕙羽結束6年感情，更強調情變和此次風波無關，希望網友們不要亂做文章，鍾蕙羽分手後則在IG上曬出兩人合照，貌似仍對這段長跑愛情依依不捨，但也表示打算努力過新生活，盼自己快點走出情傷。 

▲曹佑寧發文宣告戀情破局，要大家不要攻擊鍾蕙羽。（圖／曹佑寧小紅書）
▲曹佑寧宣布和鍾蕙羽結束6年感情，強調情變和此次風波無關，希望網友們不要亂做文章。（圖／曹佑寧小紅書）
曹佑寧分手後，卻不是和余玥傳出新戀情，而是在超過半年後，和新生代女神王淨譜出戀曲，兩人還甜蜜同遊日本，回台後雙雙大方認愛，獲得許多粉絲祝福，兩人也坦言現在處得很好，希望外界能給予多一點空間，讓小倆口過正常生活。

不過王淨在認愛後，某日卻在IG問答被網友問到關於「綠茶ㄅ」，她回覆「說到這個，在此呼籲大家要尊重別人的隱私哦，不要特地約別人的髮型師或化妝師問私事啦，要做些對生命有意義的事啦，不然好好笑！」讓許多網友紛紛猜測是否在說前女友鍾蕙羽，甚至翻出鍾蕙羽曾按讚王淨貼文，以及王淨被發現背曹佑寧媽媽手工編織包後，編輯過去有背曹媽媽包包的貼文等細節，鍾蕙羽昨（1）日則在IG上發多篇限動強調「跟我一點關係都沒有」。

鍾蕙羽表示，自己已經展開新生活，本來想置之不理，卻無端被牽連，對此感到既無奈又生氣，她透露之前確實有追蹤對方，但單純只是因為欣賞，按讚也是很久之前的事，不知道為何現在被挑出來說在「搞小動作」，延伸出許多無中生有的事，而版面還留有前任的回憶，也無關網友的事，IG更是早已退掉曹佑寧家人追蹤，這兩年卻一直被貼上「瘋前任」、「校花女友」等標籤。

鍾蕙羽指出，過去的事情已經解釋得很清楚，也努力花了很多時間從陰霾走出，卻仍不斷受到酸民惡意攻擊，也曬出網友私訊謾罵的內容，希望大家能適可而止，「這條路走得很辛苦很累很漫長⋯我現在真的只想過好每一天，就這樣」。（編輯：賴禹妡）  

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