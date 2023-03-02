議員提議「取消228追思會」 蔣萬安：持續精進舉辦方式
台北市長蔣萬安上任後，前天首次參與228紀念活動。除了在致詞時遭到突襲抗議外，蔣萬安的致詞內容僅針對「天馬茶房」事件道歉，也遭到外界質疑。而也有藍營議員提出「取消228追思會」的想法，對此蔣萬安今（2）日受訪時則持續維持低調態度，表示文化局會尊重各界聲音，持續精進紀念228的舉辦方式。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安表示，身為台北市長，對於過往的歷史都會記取教訓並引以為戒，同時未來也會持續傾聽228受難家屬的聲音，並且持續發掘228事件相關的歷史素材，對於228家族現實處境所遇到的困難，北市府也會盡最大的力量來給予照顧跟幫忙。
而針對同樣身為228受難家屬的民進黨台北市議員王世堅，喊話「以蔣家身份道歉」，蔣萬安並未正面回應，仍舊維持228當日對外的說法，表示面對228坦然面對、還原真相、撫平傷痕、促進社會和諧，台北市政府方面也會在可以做的範圍內，盡可能完成家屬的心願。
至於有國民黨議員提案取消北市每年的228追思會活動，蔣萬安同樣未正面回應，僅表示包括中央與地方縣市政府，每年都會舉辦追思會，文化局也會尊重各界多元的聲音，持續精進228的舉辦方式，持續為包容尊重的社會做努力。