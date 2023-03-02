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逼3歲女童伏地挺身7小時、撞牆慘死　狠母、男友判關確定

▲最高法院駁回胡男上訴，判處13年2月定讞（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲最高法院駁回胡男上訴，判處13年2月定讞（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

台南市一名3歲林姓女童前年遭母親及其同居人胡男連續家暴一個多月，甚至要求女童伏地挺身撐地7小時，女童身體不適，還被胡男推去撞牆，最後休克送醫後死亡。生母、胡男各遭判13年6月、13年2月，胡男上訴三審，遭最高法院駁回上訴定讞。

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林姓女童是方女和前夫所生，前夫過世後，方女將女童委託舅舅照顧。2021年7月1日，方女懷了胡男小孩，因此沒有再工作，也不願再支付每月1萬5千元的照顧費給舅舅，因此將林姓女童帶回租屋處與胡男同住。

女童因與2位大人間沒有建立家人情感，自2021年7月下旬至8月間，方女、胡男因不滿女童不願立刻配合指令、打擾2人睡眠、說謊或發脾氣，竟輪流毆打女童。

其中，方女會命令女兒伏地挺身、雙手撐地，還用腳踩女兒後背，連續處罰長達7小時，女童體力不支，只好用頭頂著地板支撐身體，又未喝水，導致嘴唇乾裂、流血，若女兒持續哭鬧，方女就用蓮蓬頭敲她的頭、全裸半蹲雙手平舉罰站。

2021年8月29日凌晨，方女認為女童半夜突躁動，影響大人睡覺，用腳踹踢女童肚子，當晚，胡男也因女童不肯吃飯而要求罰站，再持拖把毆打。2人隔天無視女童無力、脫糞，擔心送醫會被通報虐童，獨留女童在家後出門購物，返家後又不耐女童表示想吐，大力推女童撞擊地板或牆面，導致女童失去意識，緊急送醫後仍不治。

一審依共同犯妨害幼童發育致死罪，判方女13年6月、胡13年2月，二審罪名改依成年人故意對兒童犯傷害致死罪判刑，刑度維持13年6月、13年2月，方女未上訴而定讞，僅胡上訴，經最高法院駁回定讞。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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