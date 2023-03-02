關懷新住民母國災情　花蓮移民署家訪

土耳其於本（112）年2月6日遭遇百年強震，造成當地嚴重死傷，多數房屋倒塌，一片斷垣殘壁，滿目瘡痍的景象令人不忍目睹，熱心的臺灣民眾在第一時間發揮愛心，援助大量物資及金錢，展現愛不分國界的精神。移民署北區事務大隊花蓮縣服務站為關懷居住在轄內的土耳其新住民家鄉狀況，特地啟動關懷行動，讓在台灣居住生活的土耳其人倍感溫馨，滿懷感動，真實體會台灣濃厚的人情味。
記者賴正琳／綜合報導
目前居住在花蓮縣境內的土耳其新住民人數雖不多，花蓮縣服務站今特地訪視轄內來自土耳其的新住民蔣阿克亞士，他結婚來台已9年餘，目前已取得台灣身分證。其表示自己出生於土耳其尼代（NIGDE），但長期與家人居住於布爾薩（BURSA），該城市位於土耳其西北部，而本次發生地震的地點位於南部接壤敘利亞邊境，家鄉距離震央尚有段距離，很幸運地其家人及親友都平安，但近來透過電視、網路及社群網站看到災區慘狀，見到美麗的家園變得滿目瘡痍，不禁令人鼻酸。他心繫土耳其，也非常感謝台灣人滿溢的愛心，無論是捐贈物資還是金錢援助，他都要表達誠摯感謝。
阿克亞士除了感謝台灣及政府部門一路協助他，他也笑著分享，當年因緣際會與太太認識，交往期間覺得兩人個性非常契合，為了愛來到台灣，他喜歡台灣人的熱情、善良，雖直至今日仍無法適應台灣的飲食，但他愛台灣這塊土地。目前與太太在花蓮火車站附近共同經營民宿，整棟民宿充滿土耳其風格，每個房間以土耳其城市命名，如伊斯坦堡房、卡帕多奇房，太太希望能藉此慰藉他思鄉之情。
花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，為協助新住民適應台灣社會，移民署持續落實照顧新住民，主動關懷飄洋過海，婚嫁來台的他們。移民署舉辦的111學年度「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金計畫」開跑囉！符合資格者，最高可以拿到新台幣3萬元獎學金。線上報名期間自112年2月20日開始至3月20日截止。有關計畫相關資訊，歡迎至移民署全球資訊網（https://www.immigration.gov.tw）查詢或下載，如有問題，可洽專案服務電話：（02）2388-9393分機2548、2549、2579、2604、2605、2606與2525。