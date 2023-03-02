「顏面骨折」重建更美觀　「複合混成手術」降低歪斜率

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「顏面骨」負責保護視覺跟聽覺 嚴重受傷恐影響生活安南醫院整形外科主任王冠智說明，臉部是每個人最外顯的區域，人們之所以能正常表情動作、進行眼神交流，以及維繫呼吸跟咀嚼功能，取決於臉下藏著重要的支持性骨架──「顏面骨」。顏面骨既負責保護視覺跟聽覺等系統，亦支撐起人體臉部外觀器官，是極其重要卻常被忽略的存在。
「顏面骨手術」相對複雜 重建復位難度高此外，顏面骨手術相較一般手術更加複雜、難度高，王冠智解釋兩大原因：一是為避免臉部因手術疤痕而破相，只能經由「口內、眼瞼內或眼瞼下」等小傷口或隱藏性傷口，來復位及固定骨折處，並在有限的小傷口中執行手術，故困難度高。
二則由於臉部肌肉、神經與血管構造相當複雜，手術重建復位工作必須非常謹慎，一旦兩側顏面骨頭高度差大於0.2公分，外觀看起來就會感覺不對稱。因此，即便是有手術經驗的醫師，在顏面骨折重建上仍是戰戰兢兢，避免造成患者顏面不對稱。
「複合混成手術」降低顏面歪斜 整形外科新趨勢王冠智提到，安南醫院引進最新複合混成手術室（Hybrid Operating Room，簡稱Hybrid OR或HOR），加入即時高清影像系統，可於術中執行電腦斷層掃描以確認骨折復位狀況，並大幅下降術後顏面不對稱的機率，增加患者後續顏面部位對稱之美觀性。
目前已執行數十例臨床複合混成手術，調查患者滿意度高達百分百，且無任何患者後續產生顏面歪斜情形。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56915
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